Hemen 6 bin TL Ödeme yapılıyor! Nakit ihtiyacı için gün farketmiyor

Nakit ihtiyacı olan ve 6000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası detayları ile açıklandı. Banka şartlarına uygun olan kişiler, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden verilecek olan bu nakit kampanyasına katılmaları durumunda 6000 TL, ödemeler için düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden duyurusu yapıldıktan sonra başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olması ve 18 yaşından büyük olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ile birlikte başvurularını SMS ile ne yapabileceğini açıklandı. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa, bankaların SMS Kredi servislerini kullanmaları durumunda hemen onay alabileceklerini söylemek istiyoruz ve eğer SMS ile başvuru yapmak istemiyorlarsa da krediyi, internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte hızlı bir şekilde kullanabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu bankanın Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat yapabilirsiniz. 18 yaşından büyük olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirecek, kredi onayı alabilecekleri, Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda 6000 TL'ye kadar başvurunuzu gerçekleştirmeniz ile birlikte sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve gelir belgesiz kredi kullanmanıza imkan sağlanacaktır. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeyi unutmayın.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

6000 TL TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan ödemeler ile birlikte kredi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden almak isteyen vatandaşlara banka SMS ile kredi servisi imkanı sağlamaktadır. Resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda 3 ay ertelemeli kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda, sizlerde Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylik gelir, yazarak mesajı: 44 11 numarasına gönderin. 44 11 numarasına gönderilmiş mesaj sonrasında banka, Sizlere sonuç verecek ve onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri de SMS ile sizlere bildirecektir.