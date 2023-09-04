Sıfır araç fiyatlarının 500 bin TL'yi aşmasıyla birlikte, yeni bir araca sahip olmak pek çok kişi için uzak bir hayalden öteye gidemez hale geldi. Bu sebeple, giderek daha fazla sayıda insan daha uygun fiyatlı seçenekler arayışıyla ikinci el piyasasına yöneliyor. İlginçtir ki, bazı durumlarda bu ikinci el araçların fiyatları sıfır otomobillerin fiyatlarıyla yarışmaya başladı.

Renault bu fırsatı değerlendirdi ve makul fiyatlı araçlara yönelik artan talebi fırsata çevirdi. İkinci el araçlarında fabrika garantisi sağlayan firma tüm dikkatleri üzerine çekti. Satışa sunulan modeller arasında 230 bin TL'den başlayan fiyatlarla Ford Fiesta, Opel Corsa ve Volkswagen Polo yer alıyor. Bu araçlar sadece paranın karşılığını vermekle kalmıyor, aynı zamanda fabrika garantisinin ek güvencesiyle birlikte geliyor. İşte detaylar.

RENAULT NE KADAR GARANTİ VERİYOR?

Renault kısa bir süre önce 6 ila 12 ay uzatılmış garantiler eşliğinde ikinci el araç satışlarının başladığını duyurdu. Bu garantiler, 96 noktalı kapsamlı bir muayeneden geçen ve 8 yaşın altında ve 160.000 km'den az olan tüm araç markaları için geçerlidir. Bu garantileri sunarak firma, yetkili bayilerde bulunan araçlarda meydana gelebilecek olası arızalara karşı koruma sağlamayı amaçlıyor. Kapsam dahilindeki herhangi bir sorunun ortaya çıkması durumunda, ilgili masraflar garanti politikası tarafından karşılanacaktır.

RENAULT GARANTİLİ İKİNCİ EL ARAÇLAR HANGİLERİ?

Renault reNEW araç satış kampanyasını bir parçası olarak, yakın zamanda resmi web sitesinde reklamlar yayınlamaya başladı. Satın alınabilecek araçlar arasında 1998 model Ford Fiesta 230.000 TL fiyatla listelenirken, 1997 model Renault R19 232.900 TL fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor. Ayrıca, satış ilanlarında 335.000 TL fiyatlı 2006 model Opel Corsa ve 350.000 TL fiyatlı 2004 model Volkswagen Polo gibi diğer markaların modelleri de yer alıyor.