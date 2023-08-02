Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemelerin amacı, gelir kaybını önlemek ve sosyal riskleri azaltmak oluyor. Kurum tarafından ödenen aylıkların alınması için belli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartları sağlayanlara aylık ya da tek seferlik ödeme yapılabilir.

SGK tarafından yapılan ödemeler arasında yaşlılık aylığı bulunuyor. Aynı zamanda ölüm aylığı da SGK tarafından verilen ödemelerden biri oluyor. Bu ödeme, halk arasında dul ve yetim aylığı olarak biliniyor. Dul ve yetim aylıklarının aynı anda alınması mümkün olabiliyor. Yani bir kadın hem eşinden hem de babasından dolayı aylık alabilir. Bazı durumlarda üç aylığın bir arada alınması mümkün olabilir.

Ölüm aylığı, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanıyor. Vefat eden eşin çalışması halinde bağlanan aylık oranı %50 oluyor. Çalışmayan ve çocuğu olmayan eşe %75 aylık bağlanıyor. Çocuklara bağlanan aylık oranı %25 oluyor.

Ölüm aylığı almak isteyenler için belli şartlar bulunuyor. Sigortalının vefat etmeden önce 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün primi bulunması gerekiyor.

AYNI ANDA İKİ MAAŞ BERABER ALINIR MI?

Hem babası hem de eşi vefat eden kadınlar, her ikisinden de aylık alıp alamayacaklarını merak ediyor. Emekli olan kadın hem kendi emekli maaşını hem de eşinden dolayı hak ettiği maaşı alabilir.

Emekli olan kadına eşinden dolayı hak ettiği maaşı ödenir. Aynı zamanda memur emeklisi olan babasından dolayı kazandığı aylık da ödenir. Anne ve babasından aylık almaya hak kazananlara yüksek olanın tamamı, düşük olan tutarın ise yarısı ödenir.

Emekli maaşlarına yapılan zamla beraber yüzde 50 hissesi olan eşe ödenen tutar 3750 TL oldu. %75 hissesi olanın alacağı tutar ise en az 5000 TL oldu. Hem emekli maaşını hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanın eline en az 11 bin 250 TL geçecek.