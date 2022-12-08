Hem benzine hem dizele tarihi indirim geldi! Böylesi daha önce olmadı! Opet, BP, Shell 9 Aralık fiyatları bomba

Böylesi daha önce olmadı! Hem benzine hem dizele tarihi indirim geldi! Opet, BP, Shell 9 Aralık fiyatları bomba... Brent petrol fiyatlarının tüm dünyada düşmesinin ardından ülkemizde de benzin fiyatları tepetaklak oldu. Çifte indirim sonrası benzin istasyonlarında tabelalar değişti. Benzin 18 lira civarlarına çekilirken motorinin litre fiyatı 21 lira civarlarına gelmiş oldu. Benzin istasyonlarına giden vatandaşlar büyük indirim karşısında şaşkına döndü. Depolar hemen fullenmeye başladı. Motorine 1 lira 88 kuruş indirim gelir iken benzine ise 2 lira 13 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Gelen İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 21 lira 10 kuruşa gerilerken Ankara da 21 lira 24 kuruş, İzmir’de ise 21 lira 32 kuruşa geriledi. Benzine gelen indirimle birlikte litre fiyatı İstanbul’da 18 lira 15 kuruşa, Ankara ve İzmir’de ise 18 lira 24 kuruşa düştü.

Opet, BP, Shell 9 Aralık fiyatları

Opet

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 18.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 18.14 TL

Ankara: 18.33 TL

İzmir: 18.33 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 21.12 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 21.05 TL

Ankara: 21.26 TL

İzmir: 21.34 TL

BP

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 18.13 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 18.12 TL

Ankara: 18.31 TL

İzmir: 18.30 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 21.07 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 21.05 TL

Ankara: 21.22 TL

İzmir: 21.30 TL

Shell

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 18.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 18.14 TL

Ankara: 18.15 TL

İzmir: 18.35 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 21.06 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 21.04 TL

Ankara: 21.23 TL

İzmir: 21.30 TL



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