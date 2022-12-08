Kredi notu kötü! Kara listede olan vatandaşlara ilaç etkisi! Bu banka 35.000 TL veriyor!

Bu banka 35.000 TL veriyor! Kredi notu kötü! Kara listede olan vatandaşlara ilaç etkisi! İsterseniz kredi limitinizi yükseltebilir ve 35.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz. Üstelik bankanız size kredi vermek için notunuzun 1200’ün üstünde olup olmadığına da bakmayacak. Sadece bankanın kredi kartını kullanıp kullanmadığınıza ve bir hesap sahibi olup olmadığınıza bakacak.

Kredinin Şartları Nelerdir

Bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerinden yararlanabilmek için 18 yaşından büyük olmanız ve T.C. vatandaşı olmanız gereklidir. Ayrıca gelen bilgilerde bu ihtiyaç kredisi kampanyasında şubelerden başvuru imkanının olmadığı sadece internet ve telefon bankacılığı ile başvuran kimselerin bu kampanyadan yararlanabileceği belirtiliyor.

Yine kişilere gidecek onay bilgilerinin de kısa mesajla iletileceği ve kredisi onaylanan kimselerin tanımlanan krediyi istediği hesaba aktarabileceği ya da bu krediyi borçlarını birleştirmek için kullanabileceği de iletiliyor.

Henüz kredinin faiz oranıyla ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte kampanyayı yapacak olan bankanın birçok imkânı aynı anda sağlamasından yola çıkarsak kredi oranları da oldukça düşük tutulacaktır.

36 Ay Vadeli 35.000 TL İhtiyaç Kredisi

ING

Toplam Maliyet

47.556 TL

Faiz Oranı

%1,39

Yıllık maliyet oranı %23,43

Aylık Taksit

1.316 TL

CEPTETEB

Toplam Maliyet

50.006 TL

Faiz Oranı

%1,64

Yıllık maliyet oranı %28,04

Aylık Taksit

1.384 TL

TEB

Toplam Maliyet

50.006 TL

Faiz Oranı

%1,64

Yıllık maliyet oranı %28,04

Aylık Taksit

1.384 TL

QNB Finansbank

Toplam Maliyet

53.258 TL

Faiz Oranı

%1,96

Yıllık maliyet oranı %34,23

Aylık Taksit

1.474 TL

Akbank

Toplam Maliyet

53.982 TL

Faiz Oranı

%2,03

Yıllık maliyet oranı %35,62

Aylık Taksit

1.494 TL

İş Bankası

Toplam Maliyet

55.236 TL

Faiz Oranı

%2,15

Yıllık maliyet oranı %38,02

Aylık Taksit

1.529 TL

Garanti BBVA

Toplam Maliyet

60.287 TL

Faiz Oranı

%2,62

Yıllık maliyet oranı %47,82

Aylık Taksit

1.670 TL

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