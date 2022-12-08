Kredi notu kötü! Kara listede olan vatandaşlara ilaç etkisi! Bu banka 35.000 TL veriyor!
Banka kartı kullanan biriyseniz sizlere oldukça hoşunuza gidecek bir müjde geldi. Almak için 18 yaşından büyük olmanız ve T.C. vatandaşı olmanız gereklidir.
Bu banka 35.000 TL veriyor! Kredi notu kötü! Kara listede olan vatandaşlara ilaç etkisi! İsterseniz kredi limitinizi yükseltebilir ve 35.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz. Üstelik bankanız size kredi vermek için notunuzun 1200’ün üstünde olup olmadığına da bakmayacak. Sadece bankanın kredi kartını kullanıp kullanmadığınıza ve bir hesap sahibi olup olmadığınıza bakacak.
Kredinin Şartları Nelerdir
Bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerinden yararlanabilmek için 18 yaşından büyük olmanız ve T.C. vatandaşı olmanız gereklidir. Ayrıca gelen bilgilerde bu ihtiyaç kredisi kampanyasında şubelerden başvuru imkanının olmadığı sadece internet ve telefon bankacılığı ile başvuran kimselerin bu kampanyadan yararlanabileceği belirtiliyor.
Yine kişilere gidecek onay bilgilerinin de kısa mesajla iletileceği ve kredisi onaylanan kimselerin tanımlanan krediyi istediği hesaba aktarabileceği ya da bu krediyi borçlarını birleştirmek için kullanabileceği de iletiliyor.
Henüz kredinin faiz oranıyla ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte kampanyayı yapacak olan bankanın birçok imkânı aynı anda sağlamasından yola çıkarsak kredi oranları da oldukça düşük tutulacaktır.
36 Ay Vadeli 35.000 TL İhtiyaç Kredisi
ING
Toplam Maliyet
47.556 TL
Faiz Oranı
%1,39
Yıllık maliyet oranı %23,43
Aylık Taksit
1.316 TL
CEPTETEB
Toplam Maliyet
50.006 TL
Faiz Oranı
%1,64
Yıllık maliyet oranı %28,04
Aylık Taksit
1.384 TL
TEB
Toplam Maliyet
50.006 TL
Faiz Oranı
%1,64
Yıllık maliyet oranı %28,04
Aylık Taksit
1.384 TL
QNB Finansbank
Toplam Maliyet
53.258 TL
Faiz Oranı
%1,96
Yıllık maliyet oranı %34,23
Aylık Taksit
1.474 TL
Akbank
Toplam Maliyet
53.982 TL
Faiz Oranı
%2,03
Yıllık maliyet oranı %35,62
Aylık Taksit
1.494 TL
İş Bankası
Toplam Maliyet
55.236 TL
Faiz Oranı
%2,15
Yıllık maliyet oranı %38,02
Aylık Taksit
1.529 TL
Garanti BBVA
Toplam Maliyet
60.287 TL
Faiz Oranı
%2,62
Yıllık maliyet oranı %47,82
Aylık Taksit
1.670 TL
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