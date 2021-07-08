Haiti Başkanı Jovenel Moise Evine Düzenlenen Saldırıda Öldürüldü

Geçici Başbakan Claude Joseph, kimliği belirsiz silahlı kişilerin yerel saatle 01:00'de (05:00 GMT) mülke baskın yaptığını söyledi.

Sakinlik çağrısında bulundu ve ülke çapında olağanüstü hal ilan etti.

Moïse, 2017'den beri dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Haiti'ye liderlik etmişti, ancak istifasını talep eden yaygın protestolarla karşı karşıya kalmıştı.

Ülkenin yakın tarihi darbeler, siyasi istikrarsızlık ve yaygın çete şiddetiyle boğuşuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Bay Moïse'nin ölümüne üzüldüğünü" tweetledi, bunu "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirdi ve sakinleşmeye çağırdı. ABD Başkanı Joe Biden, 'korkunç suikast' nedeniyle Haiti halkına başsağlığı diledi.

First Lady Martine Moïse'nin daha sonra tedavi için uçakla Güney Florida'daki Fort Lauderdale'e geldiği bildirildi. Durumu hakkında resmi bir açıklama yok.

Yerine Kim Geçecek?

Joseph, cumhurbaşkanının vurulmasını "iğrenç, insanlık dışı ve barbarca bir hareket" olarak nitelendirdi ve saldırganların "İngilizce ve İspanyolca konuşan yabancılar" olduğunu söyledi. Haiti'nin resmi dilleri Creole ve Fransızca'dır.

Bazı raporlar, hiçbir resmi ayrıntı verilmemesine rağmen, ABD uyuşturucu uygulama operasyonunun bir parçası gibi davranan yüksek güçlü silahlar taşıyan siyah giyinmiş adamlardan söz etti.

Haiti'nin ABD Büyükelçisi Bocchit Edmond, ABD uyuşturucu ajanlarının saldırıyı gerçekleştirmesinin "hiçbir yolu" olmadığını söyledi. Bunun "profesyonel paralı askerlerin" işi olduğuna inanıyordu.

Ulusa seslenen Bay Joseph, katillerin adalete teslim edileceğine söz verdi ve güvenlik durumunun "kontrol altında" olduğunu söyledi.

Olağanüstü hal veya "kuşatma hali", toplantıların yasaklanmasına ve ordunun polis rolleri için kullanılmasına ve ayrıca yürütme yetkilerinin diğer uzantılarına izin verir.

Joseph, "Sürekliliği sağlamak için tüm önlemlerin alındığını" ve "demokrasinin ve cumhuriyetin kazanacağını" söyledi.

Ancak Joseph'in ne kadar kontrol sağlayabileceği konusunda sorular devam ediyor.

Haiti anayasası, başbakanın liderliğindeki bakanların, cumhurbaşkanlığının boşalması durumunda, seçimlerin yapılmasına kadar kontrolü ele alacağını söylüyor.

Ancak bu aynı zamanda belirsizliğini koruyor, çünkü yeni başbakan Ariel Henry daha bu hafta Bay Moïse tarafından seçildi, ancak henüz yemin etmedi.

ABD daha sonra, barışçıl bir güç transferi sağlamak için seçimlerin bu yıl yapılması gerektiğine inandığını söyledi.