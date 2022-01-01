Meclisten Son Dakika! Onay Verildi, Hane Başına 8 000 TL Ödeme Yapılacak…

Kampanyada son dakika duyurusu yapıldı. Meclis onayından geçen kampanyada 8 000 TL tutarında kamu bankaları üzerinden ödeme alabilirsiniz.

Nakit ihtiyacı hisseden kişiler için, meclisten sevindirici haber geldi. Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ödeme alabilecek. Son dakika olarak ortaya çıkan kampanyada başlatılan ödemeler 36 ay vadeli 8.000 TL tutarlı olarak hesaplara yatacak. Her üç kamu bankasının internet siteleri üzerinden yapılan duyuruda, başvuru şartları ve aşamaları hakkında bilgiler verildi. Kredilere başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemelerini 3 ay erteme fırsatını da elde edebilecek.

Ziraat Bankası Ödemeleri

Ziraat Bankası tarafından verilecek krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, belli şartları sağlamaları halinde 8 bin TL tutarında ödemeye hak kazanabilecek. Gelir belgesine ihtiyaç duyulmadan masrafsız bir şekilde verilecek kredilerde kendi bankasından hesabı olanlara bu imkânı tanıyor. Banka üzerinden hesabınız bulunuyor ise, banka şubelerine gitmeden başvuru yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı şifresi ile başvuru yapıldığında 36 ay vadeli, ilk ödemesi 3 ay ertelemeli 8 bin TL tutarındaki krediyi kullanma hakkına sahip olabilirsiniz. Banka üzerinden yüksek limitli kredi kullanabilir, diğer bankalarda bulunan tüm borçlarınızı kapatabilirsiniz. Bankalarda mevcut olan tüm borçlar, borç kapatma kredisinde devlet desteği de alabilme imkânınız mevcuttur.

Vakıfbank Ödemeleri

Vakıfbank tarafından vatandaşlara sunulan kredilerde, kredi notu düşük olanlar 8 bin TL tutarlı devlet destekli kredi kullanabilecek. Bu konuda bankanın resmi internet sitesine girilerek, ihtiyaç kredisi başvurusu doldurulabilir. Yapılan başvuru sonucunda banka, 8 bin TL tutarlı, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini sunmakla beraber, kendi bankasından maaş alan kişilere mobil uygulama üzerinden de kullandırabilecek. Şayet ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, şubelere bizzat gidilerek işlem yaptırabilirsiniz. Özellikle emekli vatandaşlara, emekli maaşlarını kendi bankaları üzerinden almaları durumunda yüksek limitli ihtiyaç kredisinin yanı sıra, borç kapatma kredisi imkânı da sunuyor. Kampanya detayları ve güncel faiz oranlarını öğrenmek isteyenler bankanın resmi internet sitesine girerek işlem yapabilir.