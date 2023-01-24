Hayırdır inşallah dedirtti! Galatasaray'ın yeni transferi çok konuşulacak! Milli Takımda oynuyor!

Galatasaray, 12 Ocak’ta transfer sezonunun başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Cimbom, kadrosunu daha da güçlendirerek yoluna daha sağlam adımlarla devam etmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray Yönetimi, yeni yıldızları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

CENK ÖZKAÇAR’I YERİNDE İZLEDİ

Galatasaray’dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İspanya Ligi’nde oynanan Valencia-Almeria maçını tribünden takip etti. Ergün’ün bu maçta milli stoperimiz Cenk Özkaçar’ı izlediği ortaya çıktı. Stopere bir yerli takviyesi yapmak isteyen Galatasaray’ın gündeminde yer alan 22 yaşındaki yıldız performansıyla alkış aldı.

VALENCIA’DA KİRALIK OLARAK OYNUYOR

Sarı-Kırmızılılar’ın yeni transfer hedefi Cenk’in maçta 90 dakika süre aldığı ve iyi oynadığı belirtildi. Transfer hakkında rapor tutan Cenk Ergün'ün ise oyuncuya olumlu baktığı iddia edildi. Valencia’nın Lyon’dan kiraladığı genç yeteneğin Fransız kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Lyon, 2020 yılında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için Altay’a 1.5 milyon Euro ödemişti.

AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

A Milli Takım formasını 3 kez giyen Cenk Özkaçar, bu sezon La Liga’da 3 kez forma giydi. Toplamda ise 6 maçta görev alan milli yıldızın 1 asisti bulunuyor. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olan Cenk için sezon sonu beklenecek. Sezon sonunda Lyon’a dönecek yıldız oyuncunun Fransa’da süre alamadığı için takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ICARDI İÇİN BONSERVİS PAZARLIĞI

Galatasaray ayrıca, attığı gollerle taraftarların sevgilisi olmayı başaran Arjantinli golcünün bonservisini almak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray Başkan vekili Erden Timur'un önümüzdeki hafta Paris'te PSG Yönetimi ile bir araya gelecek. Öncelikli olarak transfer şartlarını görüşeceği belirtildi. Fransızlardan gelecek cevaba göre bonservis pazarlıkları start alacak.

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