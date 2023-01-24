Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ile bayram ikramiyesine seçim zammı müjdesi! 3 katına çıkıyor

3 katına çıkıyor... Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ile bayram ikramiyesine seçim zammı müjdesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine büyük bir zam müjdesi açıkladı! Emeklilerin 2023 yılı içerisinde alacakları toplam zam oranı %30 oldu. Böylece en düşük emekli maaşı zamla birlikte 3.500 TL’den 5.500 TL yükseltildi. Peki zammı herkes alabilecek mi? milyonlarca emekliyi etkileyen artan enflasyon karşısında yaşam koşullarını iyileştirmek için yapılan zamlardan herkes yararlanabilecek mi?

Emekliye ve memura büyük çifte zam geldi. Zamlardan sonra 14 milyon SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaş maaşlarını bankalardan alacakları günü sabırsızlıkla beklemeye başladılar. Birinci dereceden emekli olan kişiler ek göstergelerinin yükselmesi sonucunda maaşlarında ciddi bir artış yaşadılar. Memur emeklileri emekli aylıklarını 1 Ocak itibariyle alırken, ocak ayının ortasında 2023/Ocak-Haziran katsayı farkını alacaklar. Ardından 15 Ocak-31 Ocak arası 3600 ek gösterge farkını alacaklar. Yani emekliler aynı ay içerisinde iki zam farkını birden alacaklar.

Öte yandan ocak ayı itibariyle geçerli olacak enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alınacak zamların da ilave zamlar şeklinde memur maaşlarının zamlarına yansıması beklenmektedir. Geçen sene 2022 yılında temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan dönemde enflasyon farkı ,39 olarak açıklanmıştı. Emekli maaşları hesaplanırken bir önceki 6 aylık dönemde alınan ve toplu sözleşmeden doğan artış hakkı 6 aylık enflasyondan çıkartılarak zamlar hesaplanıyor. Kalan yüzde yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Böylece yeni dönemdeki zam oranı hesaplanmış oluyor. Bu nedenle SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ocak ayında alacağı net zam oranı %7’dir.

Asgari Ücret, Emekli Ve Memur Maaşı İle Bayram İkramiyesine Seçim Zammı

14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan seçimler evveli Ankara kulisleri de hızlandı. İktidar kulislerinde konuşulanlara göre seçim evveli emekli ikramiyelerinden asgari ücret ve memur emekli maaşlarına kadar resmen bir ek zam sağanağı başlayacak.

Emeklilerin için verilen 1100 lira olan ikramiyeleri 2 bin 500-3 bin lira aralığında bir rakama çıkacak.

Ocak ayı itibariyle yüzde 54 zam alan asgari ücretli çalışanların maşlarına da 'seçim zammı' yapılacak. Asgari ücrete ek zammın yüzde 10 olması bekleniyor.

Ocak zammından minimum mutlu olan kesim ise emekliler oldu. Yüzde 30'luk zamla kızdırılan emeklilere yüzde 10-20 arasında ek zam yapılacak. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkartılacağı öne sürüldü!

Memurlara da yüzde 15'lik ek zam uygulanacağı konuşuluyor.

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