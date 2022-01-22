Hayaller ve Hayatlar Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, yapımın NGM tarafından gerçekleştiği dizinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanıldı. Hayaller ve Hayatlar isimli projenin Bein Connect'te izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi ve projenin tanıtım filmi ile afişi yayınlanarak büyük ses getirdi.

Senaryosunu Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez'in oturduğu dizi Hayaller ve Hayatlar isimli projenin afişi ve tanıtım filmi izleyici kitlesi ile buluşarak adından söz ettirdi. Projeden yayınlanan ilk görüntüler seyirci kitlesinin beğenisi ile karşılaşırken dizi hakkında yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren ve afişi ile ilgi çeken Hayaller ve Hayatlar isimli yeni dizinin bölümleri izleyici kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Tanıtım filmi ile merak uyandıran dizi Hayaller ve Hayatlar hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler sizler için haberimizin devamında yer almaktadır.

Merak içerisinde beklenen dizinin ilk karelerinde Melisa Aslı Pamuk, Özge Gürel, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Aybüke Pusat kostümleri ve güzellikleri ile kendilerine hayran bıraktı. Bunun yanı sıra Serkay Tütüncü, Yusuf Çim ve Ekin Mert Daymaz da karizmatik görüntüler sergiledi ve hayranlarının nefeslerini kesti.

Dizi, dört yakın arkadaşın farklı yaşamlarında gerçekler ve hayaller arasında yaşadıkları çatışmaları merkeze alıyor ve bu şekilde seyirci karşısına çıkıyor. Dizinin kadrosunda ise Melisa Aslı Pamuk, Özge Gürel, Aybüke Pusat, Yusuf Çim, Yeşim Ceren Bozoğlu, Ekin Mert Daymaz, Serkay Tütüncü, Özge Özacar ve Halil İbrahim Kurum bulunuyor.

Dizinin dijital dünyanın gözdesi olmaya hazırlandığı şekilde yorumlar yapıldı ve Hayaller ve Hayatlar isimli proje hakkında detaylar merak edildi. Gençler ile her daim genç olanların kendinden bir parça bulacağı hikaye, seyirci kitlesini kendisine çekecek ve heyecan içerisinde izlenecek.