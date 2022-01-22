Oğuzhan Koç O Ses Türkiye’nin Şampiyonu Oldu!

2021 senesinin ilk aylarında ünlü oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, bu aşk haberi ile uzun süre adından söz ettirmişti. İlişkisi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan yetenekli şarkıcı, kısa bir süre önce ilişkisini noktalamıştı. Ünlü çiftin aşkları yaklaşık olarak 1 sene sürdü ve çiftin ayrılığı Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in hayranlarını üzüntüye boğdu. 2021 senesinde magazin gündeminde mutlu halleri ve pozlarıyla sıklıkla gündem olan ünlü çift, artık yollarını ayırdı bir daha görüşmeme kararı aldı.

Demet Özdemir’den ayrılan ve aşk Acısı yaşayan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, teselliyi O Ses Türkiye yarışması ile buldu ve büyük bir başarı elde etti. TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yarışmasında ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Oğuzhan Koç, başarısı ile adından söz ettirdi. Besteci ve söz yazarı imliği ile adından söz ettiren ve öne çıkmayı başaran ünlü isim, aynı zamanda oyunculuk da yapıyor. Son senelerde ise rotasını müziğe kaydıran Oğuzhan Koç, yeteneği ile de sevenlerinden beğeni dolu yorumlar alıyor. O Ses Türkiye yarışmasında jüri olarak yer olarak popülerliğinin popülerlik katan ünlü isim, yarışmaya katıldığı ilk sezonda 1. oldu yapıdan ünlü isim, ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

Yarışmanın 10. sezonunda Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Ebru Gündeş ile birlikte O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğuna oturan ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, projenin yayınlanan tüm bölümlerinde yarışmacıların en çok seçtiği jüri üyesi olmayı başarmıştı. Yarışmanın final gecesi ise önceki akşam izleyici karşısına çıktı ve ünlü isim şampiyon oldu. Oğuzhan Koç'a birincilik getiren yarışmacının ismi ise Hasan Koçak olarak açıklandı. SMS oylaması ile şampiyon olan Hasan Koçak ve Oğuzhan Koç gündemde yer aldı.