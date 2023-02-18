Hayaller gerçek oluyor! İlk evini alana o şartla 2 yıl ertelemeli yeni konut kredisi kampanyası müjdesi!

İlk evini alana o şartla 2 yıl ertelemeli yeni konut kredisi kampanyası müjdesi! Hayaller gerçek oluyor! Evi olmayan ve ev alma hayali kuranlara devlet tarafından bir müjde verildi. Konut sektörünün desteklenmesi amacı ile verilmesi planlanan yeni destek kredisi paketi hakkında son dakika açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada ilk kez ev sahibi olacaklar için bu müjde verilmiş oldu.

5 yıl satmama şartı bulunuyor

İlk kez ev sahibi olacaklar için hazırlanan projeden yararlanılması için detaylı bir araştırma yapılması planlanıyor. Bu planlama çerçevesinde yeni konut kredisi ilk etapta gündeme gelen oranlar yüzde 0.69 - 0.79 - 0.89 ve 0.99 oranları gündeme gelirken limite göre kredi faiz oranı belirlenebileceği belirtiliyor.

Konut kredisi vadesi için ise 180 ay vadeli kredi paketi öne çıkarken ev almak isteyen kişilere 5 yıl satmama şartı getirilebileceği de öne sürülüyor. Bu şartın sunulmasının sebebi olarak da kişilerin kendilerine ev alma yerine satışa çıkararak para kazanma düşüncesinde olmalarının önüne geçmek olduğu belirtiliyor. Bakan Nebati yeni paketi önümüzdeki hafta açıklamayı planladıklarını, yıl başından önce de başvuruları kabul edeceklerini söyledi.

haber24.com özel haber