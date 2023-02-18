Emekli maaşı alan herkese müjdeli haber verildi! 100.000 TL nakit ödemesi yapılacak

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanya de kamu Bankası olarak hizmet veren Vakıfbank ve Halkbank yaptıkları yeni kampanya ile birlikte vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve bu bankalardan ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz kampanyalara katılarak kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde uygun faizlerle hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Emekli maaşınızı eğer Vakıfbank üzerinden alıyorsanız başvuru şartlarını da uygun olmanız durumunda şubelere gitmeden de işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz ve kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılabilirsiniz. Nakit kredi kullanacak olan tüm emekliler ihtiyaç kredisi almak için şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirecekleri bu kampanyaları kapılabilmeleri için hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullanabilmektedir.

Kamu Bankası üzerinden hesabı olan vatandaşlara uygun faizlerle ödemelerini gerçekleştirerek nakit kredi kullandırmak isteyen tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde ödemelerini alabilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için Vakıfbank müşterisi olması durumunda mobil uygulama üzerinden 100.000 TL kredi kullanabiliyor.

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda şubelere gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacağınız bu ihtiyaç kredilerinde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bankadan ihtiyaç kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz.