Citroen'in dudak uçuklatan indirimleri herkesi hayretler içinde bıraktı! Pandeminin ekonomiyi kasıp kavurmasıyla birlikte hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının hızla yükselmesi, orta gelir grubu için otomobil sahibi olmayı ulaşılmaz bir hayal haline getirdi. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın aralıksız çabaları sayesinde nihayet bir umut ışığı belirdi. Önce yeni araçların, ardından da ikinci el araçların fiyatlarını hedef alan müdahaleler olumlu sonuçlar vermeye başladı. Pazarda artık fiyatlarda bir düşüş yaşanıyor.

Yeni araçlara olan talep azaldıkça, otomobil markaları Eylül kampanyalarını başlatma fırsatını yakaladı. Bunlar arasında Citroen, otomobil meraklıları için rakipsiz fırsatlar vaat eden son kampanyasını duyurdu. Son dönemde şaşırtıcı bir şekilde, piyasa hem yeni hem de ikinci el otomobillerde inanılmaz indirimlerle dolup taşıyor. Bunların başında, en son modelini aylık 8.500 TL'ye varan taksitlerle sunan Citroen geliyor. İşte detaylar.

CİTROEN’İN 2023 EYLÜL KAMPANYASI DUYURULDU

Dört tekerlekli motosiklet olarak sınıflandırılan Citroen AMI modeli artık satın alınabilir. Ancak, bu modele sahip olmak isteyen kişilerin B1 sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekiyor.

Citroen geçtiğimiz günlerde Ami modeli için Eylül ayında gerçekleşecek heyecan verici bir kampanya duyurdu. Bu kampanyada Ami modeli için en düşük fiyatlı donanım paketi 369 bin TL olarak belirlendi. Üstelik Eylül ayında Citroen Ami satın almak isteyenlere 30 Eylül 2023 tarihine kadar kredi desteği sağlanacak. Satış paketi kapsamında 150 bin TL kredi tutarı ile 24 ay vadeli satış paketinde aylık 8 bin 500 TL taksit ödenmesi gerekecek.

CİTROEN AMİ NE KADAR?

Citroen Ami One Electric 2023 ve Citroen Ami Buggy 2023, şimdi özel bir Ekipman Paketi ile sunuluyor. Ami One Electric için 369.000 TL ve Ami Buggy için 399.000 TL olarak belirlenen Satış Fiyatı ile bu inanılmaz teklifi kaçırmayın.