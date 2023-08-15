Bankalar, belli bir tutara kadar taşıt kredisi veriyor. Taşıt kredisi kullanmak isteyenler için en cazip fırsatlar, kamu bankaları tarafından sunuluyor. Avantajlı taşıt kredisi veren bankaların başında Ziraat Bankası geliyor. Banka, kredi faiz oranlarını düşük tutuyor. Taşıt almak isteyenler, Ziraat Bankasının faiz oranlarını ve kredi tutarlarını araştırıyor.

Son zamanlarda vatandaşlar, nakit konusunda ciddi sıkıntı çekiyor. Alım gücünü düşüren zamlar nedeniyle vatandaşlar, tasarruf sağlamakta zorlanıyor. Tasarruf sağlayamayan vatandaşlar, araç almak için gereken parayı da biriktiremiyor. Bu nedenle araç satın almak zorlaşıyor. Ancak Ziraat Bankasının avantajlı kredi kampanyaları sayesinde araç satın almak daha kolay hale geliyor.

12 AY VADE İLE 550 BİN TL VERİLİYOR

Ziraat Bankası, 550 bin TL’yi 12 ay vadeyle veriyor. Banka, aylık faiz oranını 2,70 olarak belirliyor. Aylık taksit tutarı 56 bin 949 TL olarak uygulanıyor. Araç satın almak isteyenler, bu kredi seçeneğini değerlendirebiliyor.

Ziraat Bankasının ihtiyaç kredisi konusunda da avantajları bulunuyor. Banka, 50 bin TL’ye kadar olan krediler için 36 ay fırsatı sunuyor. 50 bin-100 bin TL arası krediler için 24 ay vade fırsatı sunuluyor. 100 bin TL ve üzeri krediler için 12 ay vade olanağı sunuluyor.

KREDİ PUANINA VE GELİR DURUMUNA BAKILIYOR

Ziraat Bankası, kredi başvurusu yapan müşterilerinin gelir durumunun uygun olup olmadığına bakıyor. Aynı zamanda kredi puanına da bakılıyor. Kredi puanı düşük olan ve gelir durumu yeterli olmayan kişilerin kredi kullanması mümkün olmuyor. Kredi kullanmak isteyenlerin ekonomik gücüyle orantılı bir tutarda kredi çekmesi gerekiyor.

Aksi takdirde geri ödeme yapmak güç hale geliyor. Kredi çekmek isteyenlerin bankaların faiz oranlarını incelemesinde ve doğru karar vermesinde fayda bulunuyor. Ödemelerin düzenli yapılmaması sonucunda banka, icra takibi başlatıyor.