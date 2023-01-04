14 Milyon Emekliye SGK'dan Haber Geldi, Destek Olarak Ödenecek Nakit, IBAN Numaralarına Yatmaya Başladı

Emekli maaş alan vatandaşlara SGK destekli olarak yeni bir kampanya başladığı açıklandı. Emekli maaşı alan vatandaşlara SGK destekli olarak verilecek. İhtiyaç Kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları uygun faizlerle kredi ödemeleri yapılmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı, kullanmanız durumunda da sizlere verilecek olan bu krediler, aşağıdaki bankalar tarafından sizlere sunulmaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan kredileri, hesaplara yatırarak kullandırmaktadır.

VAKIFBANK

Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda, Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebilir ve 50000 TL gelir belgesiz kredi onayı alabilir. Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara emekli maaşları bankalar üzerinden olması durumunda kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir.

PTT

Ptt üzerinden emekli maaş alıyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermesi durumunda kaydı başvurusunda bulunmuş olacaklardır.