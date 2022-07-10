Virüs Vakaları Artıyor! Uzmanlar Ne Söyledi?

Türkiye'de son dönemde görülen COVID-19 vakalarındaki artışa rağmen, bazı uzmanlar pandemiyi kontrol altına almak için yeniden kilitlenmenin gerekli olacağını düşünmüyorlar. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Levent Akın, COVID-19'da yeni bir dalga var gibi görünüyor ve vaka sayısının muhtemelen 50.000'in üzerinde seyrettiğini söyledi.

Akın'a göre, insanlar Haziran ayında hala içeride kaldılar çünkü hava nispeten daha soğuktu ve yüz maskesi kullanmadılar ve bu faktörler enfeksiyon sayısındaki artışı tetikledi.

O, ancak, özel önlemler, heybetli duvarları gibi, gerekli olmadığını düşünür. ”Durum hakkında fazla endişelenmemeliyiz, ancak diğer yandan dikkatli olmalıyız" dedi.

Akın, "Durum muhtemelen Mart-Nisan 20202'de yaşadığımız gibi bozulmayacaktır." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Tevfik Özlü, son dalgalanmanın pandemide yeni bir dalganın başlangıcı sayılabileceği konusunda hemfikirdir, ancak Akın gibi durumun kontrolden çıkmayacağı konusunda iyimserdir.

“Şu anda, hastaneye yatış ve ölüm oranı 2020 ve 2021'de sahip olduğumuz seviyede değil. Vaka sayısındaki artışa rağmen [virüs kaynaklı] ölümlerin sayısı artmıyor." dedi. İnsanların rakamlara çok fazla okumaması gerektiğini, ancak önemli olan ölümler ve vakaların ne kadar ağır olduğu, durumun şu anda çok endişe verici olmadığını, ancak yakından izlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Özlü ayrıca yüz maskesi takmanın zorunlu olabileceğini düşünmüyor. “Gerekli olduğunu sanmıyorum, ancak, ne zaman kapalı insanlar onları üzerinde olmasını öneririm.”

Geçen yılın Şubat ayında, günlük enfeksiyon sayısı, pandeminin başlamasından bu yana en yüksek olan 110.000'in üzerine çıktı, ancak takip eden aylarda kademeli olarak Haziran başında 1.000'e geriledi. Sağlık Bakanlığı günlük veri vermeyi durdurdu.

Bakanlıktan alınan son verilere göre, haftalık COVID-19 vakalarının sayısı 20-26 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 27.000'den 27 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında 57.000'in üzerine çıktı. Aynı dönemde virüse bağlı ölümler 17'den 25'e yükseldi.