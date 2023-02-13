Hatay'da Yaptığı Bina Yıkılan Müteahhidin “Depremzede” Olarak Otelde Kaldığı Belirlendi

Soruşturmalar deprem felaketi kapsamında devam ederken Hatay'da yıkılan binanın müteahhidi hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Kule Apartmanı Hatay'da yıkılmıştı ve bu apartmanın müteahhidi olan Ömer Cihan'ın depremzede olarak otelde kaldığı yönünde bilgileri ulaşıldı. Depremzede olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldığı 5 yıldızlı otelde yakalanan Ömer Cihan isimli müteahhit gündemde yer aldı. Başkentten de tutuklama haberi geldi ve Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı müteahhidi olan Mustafa Erdoğan Keçecioğlu’nun da Ankara'da gözaltına alındı açıklandı.

Kahramanmaraş merkezi olarak gerçekleşen depremlerde 49 yaşındaki kule Apartmanı müteahhidi Ömer Cihan'ın depremzede olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde kaldığı öğrenildi. Kısa süre içerisinde Antalya'da yakalanan Ömer Cihan yakalanma haberiyle adından söz ettirdi. Ömer Cihan'ın gerçekleşen parmak izi tespiti ve sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da Cihan İnşaat Firması tarafından yapılan Kule Apartmanı’nın yıkıldığı öğrenilmişti. Apartmanı yapan firmanın sahibi, enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları da Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Ömer Cihan hakkında yakalama kararı gerçekleşen şikayet üzerine çıkarıldı ve Ömer Cihan'ın depremzede olarak 5 yıldızlı bir otelde kaldığı belirlendi. Ömer Cihan'ın ailesi ile birlikte Manavgat'a geldiği ve Titreyengöl Turizm Merkezi’nde yer alan otelde kaldığının tespitinin gerçekleşmesi sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alındığı açıklandı.

Ömer Cihan'ın Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi ve Cihan'ın parmak izi tespiti ve sağlık kontrolü sonrasında bugün adliyeye sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. Hatay ilinde depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun da Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi. Konu hakkında açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleşti ve Kahramanmaraş merkezde yaşanan depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan Erdoğan Apartmanı’nın yıkılması sonucunda felakette birden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve birden fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Olay sonrasında yapılan açıklamaya göre Hatay'dan Ankara'ya gelen ve kaçma ihtimali olduğu da belirlenen Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun kaldığı otelde gözaltına alındığı ifade edildi.

Emniyette gerçekleşen işlemler sonrasında hakkında binanın yıkılmasından sorumlu olduğuna dair ihbar mailleri bulunan şüpheli kişinin mevcutlu olarak Ankara Adliyesi’ne sevk edildiği konu hakkında açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Söz konusu soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun gerçekleşen sorgulama ardından tutuklandığı öğrenildi.

13 Şubat tarihinde açıklanan can kaybının 31 bini geçtiği ifade edilirken Türkiye'yi yasa boğan depremin Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Osmaniye, Adıyaman ve Şanlıurfa'da büyük bir hasara sebep olduğu biliniyor. 31 bini geçen can kaybının yanı sıra yaralı sayısının da 80 bin olduğu yönünde ifadeler kullanıldı ve deprem hakkında yapılan son dakika açıklamaları merak konusu oldu.