Hatay'da 3 Çocuk Annesi Kadın Kocasını Bıçakla Öldürdü

Bu defa aile içi kavga Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıktı ve 39 yaşındaki Alper Erbek yaşamını yitirdi. 37 yaşındaki Nagihan Erbek tarafından bıçaklanan Alper Erbek’in hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken 3 çocuk annesi olan kadının da gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Konu hakkında edinilen detaylı bilgilere göre korkunç olay gece saatlerinde Özerli Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre Nagihan Erbek ile Alper Erbek ailevi sorunlar sebebiyle tartışmaya başladı ve öncelikle Alper Erbek’in eşinin boğazına sarıldığı öğrenildi. Genç kadın ise eşinin boğazına sarılması sebebiyle nefes almakta güçlük çekti ve daha sonra eline geçirmiş olduğu bıçağı kocasına saplayarak onu öldürdü.

Evli çift arasında yaşanan kavgayı duyan komşular ise polis ve sağlık ekiplerine haber vererek ekiplerin olay yerine gelmesini sağladı. 112 sağlık ekipleri eve girdiği sırada Alper Erbek’i kanlar içerisinde yerde buldu ve olay yerinde öldüğünü belirledi.

Hatay'da meydana gelen üzücü olay gündemde yer aldı ve gözaltına alınan 3 çocuk annesi kadının açıklamaları dikkat çekti. Genç kadın eşinin kendisinin boğazını sıktığını belirtirken öldürmek kastının bulunmadığını söyledi ve kendisini korumak için ona bıçak ile vurduğunu açıkladı.

Alper Erbek’in karısı tarafından bıçak darbesiyle öldürüldüğü öğrenirken cenazenin de otopsi için adli tıp morguna kaldırıldığı yönünde bilgiler paylaşıldı. Diğer taraftan 3 çocuk annesi Nagihan Erbek de gözaltına alınırken konu hakkında soruşturmanın başladığı belirtildi. 3 çocuk annesi kadının gözaltına alındığı öğrenildi vücudunda darp izlerini bulunduğu bilgisi dikkat çektim. Hatay’da meydana gelen tartışma sırasında eşinin genç kadının boğazını sıktığı ve genç kadının da nefes almakta güçlük çektiği öğrenildi. Eşinin boğazını sıkması sebebiyle ondan kurtulmak adına bıçakla eşine vurduğunu ve öldürme kastı ile hareket etmediğini ifade eden genç kadının alacağı ceza merak konusu oldu.