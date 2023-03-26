Hastaneye Gitmeden Rapor Aldı Şimdi 15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor!

Sait U., Konya'da özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışıyordu ve Hastaneye gitmeden rapor alması ardından tatile gitmişti. İş yeri sahibi fizyoterapist olarak çalışan Sait U.’nun plajda çekilen fotoğrafını görmesi ardından suç duyurusunda bulundu ve olaylar bu şekilde gelişti. Söz konusu soruşturmada şüpheli ile birlikte bir hemşire ve bir doktora dava açıldığı öğrenildi. 37 yaşındaki Sait U., hastaneye gitmeden 4 gün iş göremez raporu alıp daha sonra tatile çıkmıştı.

İş yeri sahibi Mehmet Evrim ise bu durumdan şüphelenmiş ve şahsın hastaneye rapor almaya hiç gelmediğini öğrenmişti. Daha sonra Sait U., Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını tespit eden iş yeri sahibi Mehmet Evrim suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmedi. Soruşturma savcılık tarafından yapıldı ve Sait U., hakkında 15 yıla kadar ve raporu düzenleyen Doktor Ömer Tayyip Ç., ile hemşire Esra T. hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

Geçtiğimiz sene Temmuz ayında iş yeri sahibi Mehmet Evrim’i arayarak hasta olduğunu söyleyen Sait U., işe gelemeyeceğini belirtmişti. Daha sonra iş yeri sahibine 4 gün iş göremez raporu gönderen Sait U., raporun 4 günlük olması sebebiyle şüphelenmişti. Sait U., Mehmet Evrim'in hastane ya da eve ziyarete gelme teklifini kabul etmemiş ve daha sonra Evrim konuyu araştırmıştı. Yapılan araştırma sonucunda Sait U’nun raporunun düzenlendiği Çumra Devlet Hastanesi'ne hiç gitmediği öğrenildi ve sosyal medyada Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı belirlendi.

Sait U., olay gününde yoğun ishal ve kusma şikayetinin olduğunu ve koronavirüs olabileceğinden şüphelenerek durumu iş yeri sahibine ilettiğini anlattı. İş yeri sahibinin savcılığa başvurduğunu öğrendiğini açıklayan Sait U., yapmış olduğu eylemin suç olduğunu bilmediğini ifade ederek şaşkınlığa uğrattı.