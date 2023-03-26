Son dakika: Hangi kurumda kaç kişinin kadroya geçeceği belli oldu! 4D'li taşeron ve belediye işçilerine müjde!

Son dakika: 4D'li taşeron ve belediye işçilerine müjde! Hangi kurumda kaç kişinin kadroya geçeceği belli oldu! Son dakika açıklamasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi geçici işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu açıklamayla birlikte, kadroya geçecek işçi sayısı da belirtilmiştir.

Kadroya geçecek işçi sayısı ne kadar?

Gelen bilgilere göre, kadroya geçecek işçi sayısı henüz açıklanmamıştır. Ancak, kadroya geçirilecek işçilerin çalıştığı kurumlar hakkında bazı bilgiler paylaşıldı.

Hangi kurumların işçileri kadroya geçecek?

Kadroya geçirilecek işçilerin hangi kurumlarda çalıştığına dair net bir açıklama henüz yapılmamıştır. Ancak, geçici işçilerin çoğunlukla kamu kurumlarında çalıştığı düşünüldüğünde, kadroya geçirilecek işçilerin de büyük olasılıkla kamu sektöründe çalışanlar olacağı tahmin ediliyor.

Geçici işçilerin kadroya geçirilmesi neden önemli?

Geçici işçilerin kadroya geçirilmesi, iş güvencesi sağlaması açısından oldukça önemlidir. Kadro, işçilere uzun vadeli bir istihdam imkanı sunar ve sosyal güvence sistemine dahil olmalarını sağlar. Ayrıca, kadro düzenlemesiyle birlikte işçilerin çalışma koşullarında iyileşme de olur.

Geçici İşçilerin Kadroya Alınması: Kaç Kişi ve Hangi Kurumlar Etkilenecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları devam ederken, son dakika haberine göre geçici işçilere kadro düzenlemesi yapılacağı açıklandı. Detayları belli olan düzenleme kapsamında, kaç kişinin kadroya geçeceği ve hangi kurumlardaki işçilerin etkileneceği de açıklandı.

Hangi Kurumda Kaç Kişinin Kadroya Geçeceği Belli Oldu!

TRT'de yayınlanan son dakika haberine göre, düzenleme kapsamında 53 bin geçici işçinin kadroya alınacağı öğrenildi. Çalışmalar hızlandırılarak, seçim tatiline girilmeden önce geçici işçilerin kadroya geçirilmesi hedefleniyor.

Geçici işçilerin çalışma sürelerinin 5 ay 29 gün ile 9 ay 29 gün arasında değiştiği belirtildi. Devlet Demiryolları, Orman Genel Müdürlüğü, şeker fabrikaları, belediyeler gibi kurumlarda çalışan geçici işçiler kadroya alınacak.