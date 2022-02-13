Hariri ve Lübnan'ın Sünni Partileri İçin Sırada Ne Var?

Eski Başbakan Saad Hariri geçen ay 17 yıllık siyasi kariyerini askıya aldığında, partisinin Beyrut'un önemli kalesi Tarık el-Jdideh'teki birçok destekçi tepki vermedi.

Bir düzine adam hareketi protesto etmek için lastik ve çöp kutuları yakmak için bir kavşağa koştu, ancak çoğu sakin dükkanlarını kilitledi ve evlerine gitti.

Varlıklı Hariri ailesi, eski milyarder Başbakan Refik Hariri'nin 1990'ların başında Lübnan'ın savaş sonrası yeniden inşasına öncülük ettiği günden bu yana, otuz yıl boyunca Lübnan'ın önde gelen Sünni siyasi grubu olan Suudi destekli Müstakbel Hareketi'ne liderlik etti.

Üst düzey Hariri 17 yıl önce, 14 Şubat 2005'te suikasta uğradı ve ailesi ve müttefikleri, Suriye hükümetini ve Lübnan'daki müttefikleri İran destekli Hizbullah'ı işaret ediyor.

Müstakbel Hareketi o zamandan beri güç ve popülaritesini kaybederken, Suudi Arabistan artık hem ülkeye hem de partiye yatırım yapmıyor ve Hizbullah'ın artan etkisinden öfkeleniyor.

Şimdi, analistler, kırılgan bir mezhepsel güç paylaşım sistemiyle yönetilen bir ülkede, nüfusun üçte birini temsil eden Sünni toplum için siyasi bir "boşluk" olduğunu söylüyorlar.

Siyasi analist Bachar El-Halabi El Cezire'ye verdiği demeçte, "Önümüzdeki seçimlerde Sünni temsiliyetinin parçalanmasını göreceğiz." dedi.

Lübnan'da bir sonraki parlamento seçimleri Mayıs ayında, ülke ekonomisinin Ağustos 2019'da parçalanmaya başlamasından bu yana ilk kez. Ancak El-Halabi, yönetim kurulunda Hariri gibi genellikle za'im olarak anılan Sünni cemaati temsil eden başka bir lider olmayacağını söyledi. "Popülerlik açısından hiç kimse bu çekiciliğe sahip değildir."

Müstakbel Hareketi'nin şu anda mecliste 20 milletvekili bulunuyor ve başta Beyrut, Trablusgarp ve Saida olmak üzere sünni çoğunluklu bir avuç bölgeden temsilciler bulunuyor. Hariri'nin siyasi rakipleri ve yaklaşmakta olan kuruluş karşıtı gruplar bir fırsat görüyor.

"Za'im ilkesine karşıyım. Çocuklarınızın ve torunlarınızın yaşayabileceği bir ülke inşa etmek istiyorsak, artık dini bir topluluk için bir za'im veya tek referansa izin veremeyeceğiz." dedi.

'Sünnileri kontrol edin'

Makhzoumi, 2018'de Beyrut'taki Gelecek Hareketi'ne karşı yarışan ve bir koltuk kazanan milyarder bir iş patronu.

Ancak Beyrut'un "tüm savaşların anası" olarak adlandırdığı ikinci bölgesine odaklanıyor ve Hariri'nin çıkışını siyasi hareketini diğer kasabalara genişletmek için bir fırsat olarak görmüyor.

"Eminim Akkar'ın [bölge] halkının trablusgarp, Batı Bekaa'da olduğu gibi istedikleri liderlere sahip olacaklarına... vb," Makhzoumi açıkladı.

Makhzoumi de Hariri gibi İran destekli Şii hareketi Hizbullah'ın ülkede artan nüfuzuna karşı çıkıyor. Ancak Yetkili, Saad Hariri' nin özellikle uluslararası bir mahkemenin Hizbullah ajanına babasına suikastta "merkezi" rol oynadığı için gıyaben beş müebbet hapis cezası vermesinin ardından, onlara karşı saldırgan olması gerektiğini söyledi. Ajan Salim Ayyache hiç yakalanmadı.

Hizbullah'ın bu boşluğu kendi müttefikleriyle doldurmaya çalışacağını söyledi. İş adamı, "Sünnileri kontrol etmek istiyorlar." dedi.