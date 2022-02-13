ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı İşgal Etmesi Halinde 'Sakatlama' Yaptırımları Konusunda Uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Derek Chollet, ABD'nin Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya "sakatlayıcı" yaptırımlar uygulayacağı konusunda uyardı.

Bakan' ın Pazar günkü uyarısı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinin kriz konusunda hiçbir ilerleme kaydedilemeyip sona ermesinin ardından geldi.

Beyaz Saray, Moskova'nın saldırganlıkla ilerlemesi halinde "hızlı ve ağır maliyetlerle" karşı karşıya olduğu konusunda ısrar ederken, Kremlin ABD'nin Ukrayna üzerindeki "zirve histerisini" kınadı ve işgal planlarını reddetti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat yapma riskinin Kiev'deki ABD büyükelçiliğindeki personelin büyük kısmının ayrılmasını haklı çıkaracak kadar yüksek olduğunu söylemekle birlikte, krize diplomatik bir çözümün hala mümkün olduğunu söyledi.

"Diplomatik yol hala açık. Moskova'nın bu yolu izlemek istediğini göstermesinin yolu çok basit. Tırmanmak yerine gerginliği azaltmaya devam etmeli." dedi.

Ukrayna krizi derinleşirken İngiliz savunma bakanı tatili iptal etti

İngiltere savunma bakanı Ben Wallace, Rusya'nın her an işgal edebileceği konusunda uyardığı ukrayna'daki "kötüleşen" krizle başa çıkmak için bir gün sonra Avrupa tatilinden döndüğünü söyledi.

Wallace, diplomatik görüşmeler için geçen hafta Moskova'yı ziyaret ettikten sonra ailesiyle birlikte yurtdışında uzun bir hafta sonu geçirmeyi planlamıştı. ITV News, bakanın plan değişikliğini gazetecilerinden birinin kendisini Avrupa'daki bir tatil beldesinde tespit etmesi ve yayın kuruluşunun Savunma Bakanlığı'ndan yorum istemesi sonrasında duyurduğunu söyledi.

Wallace Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumartesi sabahı erken saatlerde Moskova'dan döndükten sonra ve Ukrayna'daki kötüleşen durumdan endişe ettiğimiz için ailemle birlikte yurtdışında planlanan uzun bir hafta sonunu iptal ettim ve geri döneceğim." dedi.

Polonya Ukrayna'dan mülteci almaya hazırlanıyor

İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Polonya'nın Rusya'nın saldırısı durumunda komşu Ukrayna'dan mültecileri almaya hazırlandığını söyledi.

Varşova bir dizi senaryoyu değerlendiriyor. Kaminski Twitter'dan yazdığı yazıda, "Bunlardan biri, olası bir çatışma nedeniyle ülkemizde güvenli bir liman arayabilecek Ukrayna'dan olası mülteci akınıyla ilgili bölgesel yönetimlerin başkanlarının hazırlıklarıdır." dedi.

Ukrayna vatandaşlarının şu anda Polonya'ya ve Schengen bölgesine turistik amaçlarla 90 güne kadar vizesiz girişlerine izin verilmektedir.

Polonya, Ukrayna'dan gelen birçok göçmen işçiye de ev sahipliği yapıyor. Polonya Yabancılar Ofisi'ne göre, Ukrayna'dan gelen 300.000'den fazla kişi Aralık ayında, çoğunlukla üç yıllık sınırlı bir süre için oturma iznine sahip oldu.