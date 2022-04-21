Hapisteki Putin Eleştirmeni Navalni, Fransa'yı Macron'a Oy Vermeye Çağırdı

Hapisteki Kremlin eleştirmeni Alexey Navalny, Fransız seçmenleri cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u desteklemeye çağırdı ve aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in partisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı olmakla suçladı.

Navalni, Pazar günü Macron ile geçmişte Putin'i destekleyen Le Pen arasındaki ikinci tur oylamada "Fransa'yı destekleyeceğini" söyledi.

"Bir Rus siyasi tutsağın Fransa seçmenlerine hitap etmesi oldukça ironik... Kesinlikle, tereddüt etmeden, Fransa halkını 24 Nisan'da @EmmanuelMacron oy vermeye çağırıyorum, "dedi Navalny Çarşamba günü uzun bir Twitter yazışmasında.

Navalni, Le Pen'in partisinin "Putin'in kötü şöhretli kara para aklama kıyafeti" olan Birinci Çek-Rus Bankası'ndan dokuz milyon avroluk (9 .8m) kredi almasından "şok olduğunu" da sözlerine ekledi.

45 yaşındaki Navalni, "Bu insanlarla yapılan müzakerelerin ve onlarla yapılan anlaşmaların gölgeli bir siyasi kısmı da içerdiğinden bir dakika bile şüphem yok" dedi. "Bu yolsuzluktur. Bu, Putin'e siyasi nüfuz satmaktır."

Fransa'nın kalbine "yakın" olduğunu ve Fransızlara birkaç nedenden dolayı hitap edebileceğini hissettiğini söyledi.

"Bir Fransız şirketinin suç duyurusu nedeniyle hapisteyim" dedi ve Fransız kozmetik şirketi Yves Rocher'a atıfta bulundu.

2014 yılında bir Rus mahkemesi, Navalny'yi daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından "keyfi" ilan edilen bir kararla Yves Rocher'in Rus yan kuruluşunu dolandırmaktan suçlu buldu.

Üç buçuk yıl ertelenmiş bir cezaya çarptırıldı, ancak 2021'de hapis cezasına çarptırılması emredildi.

Navalny, Twitter'da "Fransa, Fransız ve @EmmanuelMacron için kök salacağım" dedi.

'Sadece bir ikiyüzlü'

Ayrıca, Le Pen'e oy vermeyi reddetmeyenlere hitap etmek istediğini de sözlerine ekledi. Kendisini "muhafazakar" olarak adlandıran ve Putin'e sempati duyan herkesin aslında "vicdanı olmayan bir ikiyüzlü" olduğunu söyledi.

"Seçimler her zaman zordur. Ama en azından birine karşı oy kullanmak için onlara gitmelisin, "diye yazdı Navalny.

2020'de Navalni, Kremlin'i suçladığı Sovyet tasarımı bir sinir ajanı olan Novichok ile zehirlenme saldırısından kurtuldu.

Geçen ay, bir Rus mahkemesi onu zimmete para geçirme ve mahkemeyi küçümseme suçlamalarından suçlu buldu ve cezasını daha yüksek güvenlikli bir hapishanede dokuz yıla çıkardı.

Navalny ve ekibi, Rus seçkinlerinin zenginliği hakkında videolar yayınladı ve YouTube'da milyonlarca görüntüleme aldı.