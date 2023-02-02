Hangi Burç Nasıl Patron Olur? Burçlara Göre Patronlar

Hayatımızı yıldızların doğduğumuz anda bulunan konuları nasıl şekillendiriyorsa patronlarımızla olan ilişkilerimizi burçlarımız da öyle şekillendirmektedir. İş hayatınızda patronunuzun burcunu öğrenmeniz nasıl hamleler yapmanız gerektiğini bilmeniz ile ilgili oldukça önemli olmaktadır. Şimdi bize burcunu söyleyerek patronunuzun nasıl bir yönetici olduğunu anlatabilirsiniz.

Patronuz koç burcu ise 1. olmayı seven bir yapısı var demektir. Bu burç doğuştan yöneticilik özelliklerini kazanmıştır ve hırslı bir insandır. Karakter özelliklerinin benzerini çalışanlarında da görmek isteyen koç burcu patronlar, rekabet sever ve bunun için her zaman hazırdır. Koç burcu patronların eğlenceli bir tarafları da vardır ve iş yerinde motivasyonlarını arttırmaya yönelik organizasyonlar düzenlerler.

Patronunuz boğa burcu ise bu çalışanların her zaman isteyebileceği bir yönetici oldukları anlamına gelmektedir. Patronunuz boğa burcu ise çok rahat davranabilir ve onun yanında patronunuzun yanında gibi hissetmeyebilirsiniz. Boğa burcu patronlar övmeyi de iyi bilirler fakat bir şey batırdığınız zaman öfkesinden kaçmanız gerekebilir. Boğa burcu patronlarını başarılı yapan en önemli özellik ise yol gösterme konusunda başarılı olmalarıdır.

Patronunuz ikizler burcu ise kararsızlıkları ve dengesizlikleri ile adından söz ettirebilir. İkizler burcu patronunuz varsa akıl sağlığınızın yerinde kalması için tadında ilişkiler kurmanız gerekmektedir ve patronunuz bu burca aitse onun sizin hakkınızda ne düşündüğünü asla bilemezsiniz, bu mümkün değildir. Çünkü ikizler burcu patronlar sizi bugün başarılı buluyorsa yarın işten çıkarmayı düşünebilir.

Patronunuz yengeç burcu ise manipüle edilmeye açık olduğunu bilmesi sebebiyle düşündüğünüzden daha sert tavırlar sergileyebilir. Anaç özelliklerini de bünyesinde bulunduran yengeç burcu patronlar ile çalışmak çoğu zaman güzel olmaktadır.

Patronunuz aslan burcu ise bu onların yöneticiliği doğuştan sahip olduğunu göstermektedir. Aslan burcu patronlar iş söyleme konusunda başarılı olabilir fakat istediği gibi sonuçlar alamazsa bu onların çok yorulmasına neden olabilir.

Patronunuz başak burcu ise detaylar arasında kaybolabilir ve bir iş için saatlerce düşünmek yerine günlerce vakit harcayabilir. Çalışanlarını çok seven ve onlara çok değer veren başak burcu patronlar oldukça detaylıdır ve aynı özelliği çalışanlarından da bekler.

Patronunuz terazi burcu ise saygısızlığa asla tahammül edemeyecektir ve bu konuda takıntılı davranacaktır. Eğer patronunuz terazi burcu ise giyiminizi hareketlerinize konuşmanıza çok dikkat etmeniz gereklidir.

Patronunuz akrep burcu ise elinize aldığınız işi en kısa sürede ve en iyi şekilde bitirmeniz gerekecektir. Bu şekilde akrep burcu patronu size yeni bir iş verebilir ve siz de plansız yakalanabilirsiniz.

Patronunuz yay burcu ise bazı durumlarda asla organize olamayabilirsiniz çünkü yay burcu patronlar size bir iş verdikten sonra bu işi unutup farklı bir şey söyleyebilir. Ancak yay burcu olan patronlarla çalışmanın en güzel tarafı sizi çokça güldürüp eğlendirmeleri olacaktır.

Patronunuz oğlak burcu ise işine düşkün ve disiplinli bir insandır fakat oğlak burcu patronlar onlara en ihtiyacınız olduğu zamanda ortalıklarda görünmeyebilir.