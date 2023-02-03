Hanelere PTT Kurumundan 2850 TL Yardım Verilecek! Yeni Destek Paketi İçin Başvurular Başladı

Hanelere PTT kurumundan 2 850 TL yardım verilecek! Yeni destek paketi için başvurular başladı. Ekonomik krizin etkisinde kalana aileler hayatlarını devam ettirebilmeleri için devletten destek bekliyor. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip eden aileler bakanlıktan gelecek haberleri bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak destek sağlayarak vatandaşın elini tutuyor. Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlara bu dönemi daha rahat atlatabilmek için kolaylıklar sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek paketi adı altında düzenli olarak 12 ay boyunca yardıma muhtaç kişilere yardım ödemesi yapıyor.

Devlet tarafından yapılan önemli sosyal destek paketlerinden biride aile destek yardımıdır. Bu destek yardımında 2 850 TL tutarında bir ödeme yapılıyor. Bu ödemeye hak kazanmak için nasıl başvuru yapılır? Şubat ayı ödemeleri başladı mı? Tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

AİLE DESTEK YARDIMIN İÇİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek paketi yardımı, diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi belli şartları sağlayan kişiler tarafından başvuru yapılabilir. Aile destek yardımından faydalanabilmek için öncelikle TC vatandaşı olmak gerekir. Hanede yaşayan kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olması da aranan şartlar içerisinde yer alıyor. Bunun yanı sıra ülke sınırları içinde yaşıyor olmak gerekir. Bu şartları sağlayan vatandaşlar başvuru yapmak için TC kimlik numarası ile birlikte e devlet şifresi ile başvurularını yapabilir. Bunun yanı sıra Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından da TC kimlik kartları ile başvuru yapmak mümkündür.