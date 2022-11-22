Akbank’ın Kredi Kartına Sahipseniz Bu Müjde Size! 5.000 TL Hesabınıza yatabilir!

Akbank kredi kartına sahip iseniz bu müjde size! Şayet kredi kartını düzenli şekilde kullanıyorsanız başvuru yaparak 5 bin liraya sahip olabilirsiniz. Acil para ihtiyacınız durumunda ödemeye hak kazanabilirsiniz.

Akbank, kredi kartı olan müşterilerine müjde verdi. Müşterilerinin kredi kartlarını düzenli bir şekilde kullanmaları halinde başvuru yaparak 5 bin lira tutarındaki ödemeye hak kazanabilirler. Banka yapmış olduğu kampanya ile sadece müşterilerine sevindiriyor. Bankanın Axess kredi kartı kullanımı durumunda banka üzerinden kredi başvurusu yaparak hemen hesabınıza 5 bin lira alabilirsiniz. Ayrıcı bu paraya alırken her hangi bir belgeye veya imzaya gerek duyulmuyor. Bankanın kredi kartını kullanan müşteriler için banka internet sitesinden gerekli olan bilgileri duyurdu.

Anında Hesabınıza 5000 TL Kredi

Akbank’a ait kredi kartı kullanıyor ve düzenli bir şeklide ödeme yapıyorsanız anından hesabınıza 5 bin lira aktarılabilir. Bankanın kredi kartını kullanan müşterilerine özel olarak verilmektedir. Düzenli ödeme yaparak kredi kartını kullanmanız halinde başvuru yaparak anında ödeme alabilirsiniz. Başvuruyu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, onay alınması durumunda tutar hemen hesaba aktarılıyor. Daha önce bankanın kampanyalarına katılan vatandaşlar tekrardan kampanya katılım sağlayabilirler. Düzenli ödeme gerçekleştiren müşteriler daha yüksek limitlerde ödeme alabilir.

Bankanın Belirlediği Kredi Şartları Neler?

Banka kredi şartları ile ilgili bilgileri yayınladı. 36 ay vadeye kadar verilecek olan tutarda ilk taksit ödemesi de 3 ay sonra yapılabilecek. Anında hesaba aktarılacak tutardan faydalanabilmek için bankanın kredi kartının kullanılması yeterli şart olarak belirlendi. Kredi sonucu uygun olan müşterilerin hesaplarına aktarma işlemi hemen yapılıyor. Kredi kullanmak için katılım sağlamak isteyen kişilerin kredi şartlarına uygun olması gerekir. Kredi şartlarını taşıyorsanız banka kimlik numarası ile kredi notu sorgulanabilir.

Kredi notu düşük olan ya da kredi sicili bozuk olan kişilere onay verilmiyor. Kara listede bulunan ve Akbank ürünlerine kullanan kişiler içinde durum aynı. Bankanın kredi kartını düzenli olarak kullanan müşterilerin diğer bankalar ile olan durumlarda her hangi bir sıkıntı bulunmuyorsa, kredi kartından nakit çekme yerine düşük faizli kredi işlemi yapabilir. İhtiyaç kredisi için online başvuru yapma imkânı da mevcut.