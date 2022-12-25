Hane başı fatura desteği kışa özel başladı! Anında faturanızı ödüyorlar! Yarın PTT önünde kuyruk olacak

Anında faturanızı ödüyorlar! Hane başı fatura desteği kışa özel başladı! Yarın PTT önünde kuyruk olacak. Kış mevsiminin gelişiyle dar gelirli vatandaş faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünür hale geldi. Devlet dar gelirli vatandaşlara yönelik fatura destek paketi için milyonlarca lira ayırdı. Başvuruda bulunan dar gelirliler için ödemeler PTT tarafından yapılacak. Fatura destek paketinin tüm detayları haberimizin içeriğinde yer alıyor. Elektrik ve doğalgaz başvurularını vatandaşlar e-devlet üzerinden iletecek. Kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan vatandaşlar arama kısmına sosyal yardım yazarak başvurularını kolaylıkla iletebilecekler.

Destek Oranları Ne Olacak?

Elektrik ve gaz destek ücretlerinin hanelerin gelirine göre değişiklik göstereceğini ileten enerji bakanı yardımların kış boyunca süreceğini ekledi. Elektrik faturaları için 2 kişilik ailelere fatura başı 75 kilovatlık elektrik tutarı ücreti yatırılacak. 5 kişinin üzerindeki aileler ise 150 kilovat değerinde ödeme alacaklar.

Doğalgaz aboneliği olan dar gelirli vatandaşlar ise başvurularını e-devletten iletebilecek. 2022 yılı için en az 450 TL ile en fazla 1150 TL ödeme yapılacağı enerji bakanı tarafından duyuruldu. Elektrik destek oranları ise 216 TL olarak dar gelirlilere ödenmektedir.

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