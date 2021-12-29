Hande Soral'ın Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu

Başarılı ve yetenekli oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesinde Ümit isimli karaktere hayat vermiş ve son olarak da Yalancılar ve Mumları isimli projede hayranları ile buluşmuştu. Bir süre önce de kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile hayranlarına güzel haberi veren ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden anne baba olacaklarının haberini paylaşmıştı.

Ünlü çift 2017 senesinde nikah masasına oturmuş ve güzel haber ile sevenlerini mutlu etmişti. İsmail Demirci ve Hande Soral çifti mutlulukları ile magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında da yer alırken hamilelik haberi de çifti magazin gündeminin üst sıralarına taşımıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden hamile olduğunu duyuran ünlü oyuncu Hande Soral elinde bebeğin ultrason görüntüsü ile eşinin kucağında fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve dikkatleri üzerinde topladı.

Bebek haberi sonrasında kural bozmayan ünlü çift Hande Soral ile İsmail Demirci bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile açıklayarak mutlu anlarını gözler ünlü serdi. Oyunu çift aile arasında küçük bir kutlama yaptı ve bebeklerinin erkek olacağını çektikleri eğlenceli video ile açıkladı.

Hamilelik haberi sonrasında bebeklerinin cinsiyetini öğrendikleri anı da sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Hande Soral ve İsmail Demirci çifti çok sayıda beğeni dolu yorum aldı. Başarılı oyuncu Hande Soral'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Bensu Soral da sosyal medya paylaşımının altına bir yorum yazdı ve dikkatleri üzerinde topladı. Yapmış olduğu yorumda yeğeninin kız olacağını düşündüğünü açıklayan ünlü oyuncu Bensu Soral çok sayıda beğeni aldı. Ünlü çiftin gönderisine aralarında Kıvanç Kasabalı, Aybüke Pusat, Zeynep Beşerler ve Kaan Yıldırım'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim kutlama ve tebrik yorumları yazdı.