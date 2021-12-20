Hande Erçel'in Filminin Tanıtımı Yayınlandı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, gerçek hayattaki erkek arkadaşı ve dizideki partneri olan Kerem Bürsin ile Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisinin başrolünde yer almış ve büyük başarılara imza atmıştı. Projenin elde ettiği yüksek izlenme oranları ile ismini uluslararası lige taşıyan yetenekli oyuncu bir süredir hayatına gözlerden uzakta devam ediyordu. Güzel oyuncu Hande Erçel'in yeni projesini dört gözle bekleyen hayranları ise çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyor ve güzel haberi bekliyordu. Konu hakkında edinilen son bilgilere göre 2022 senesinde Hande Erçel'in rol aldığı Mest-i Aşk isimli filmin sinemalarda gösterileceği bilgisine ulaşıldı. Dikkat çeken bir diğer nokta ise söz konusu film ünlü oyuncunun ilk filmi olacak.

Romantik komedi türünde ekranlarda yer alan Sen Çal Kapımı dizisi ile kariyer hayatının en büyük patlamasını yaşayan Hande Erçel bugüne kadar çok sayıda projede yer almıştı. Sen Çal Kapımı isimli dizinin sona ermesi ardından farklı bir projede bulunmayan ancak İngilizcesini geliştirmek için bir süreliğine Amerika Birleşik Devletleri'ne giden sevilen isim, yeni projesi ile merak konusu olmuştu. Ünlü ismin hayranları dört gözle güzel oyuncunun yeni projesini bekliyor ve konu hakkında bir açıklama bekliyordu. Bekleyiş içerisinde bulunan hayranlarına güzel haber ise Hande Erçel’den geldi. Önümüzdeki sene Mest-i Aşk isimli filmin vizyona gireceği bilgisi izleyici kitlesi ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra filmden yeni bir tanıtım daha geldi ve paylaşılan tanıtım dikkat çekici nitelikli olarak yorumlandı.

Filmin oyuncu kadrosunda ise İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral ve Boran kuzum gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Film Mevlana'nın hayatına yönelik farklı bir bakış açısı geliştirecek. 2022 senesinde vizyona girecek olan projede Hande Erçel Kimya hatun isimli karaktere hayat vererek sevenleri karşısına çıkacak.