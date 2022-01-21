Qnb Finansbank Ocak Ayı Sonuna Kadar Emekliye 70.000 TL Ödeme Yapacak, Şart Yok, Kefil İstenmeyecek. Emekli olan vatandaşlar için nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan qnb Finansbank yapmış olduğu son kampanyada limitleri yükselterek 50.000 TL'ye kadar vermiş olduğu gelir belgesiz emekli kredisini 70 bin TL olarak duyurdu. Kişilerin almış oldukları emekli maaşlarına göre verilecek olan bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparak hızlı bir şekilde nakit onayı alabileceksiniz.

Emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan vatandaşlar sürekli olarak güncel kredi kampanyalarını araştırmaktadırlar. Qnb Finansbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara 70000 tl ye kadar 24 ay vadeli kredi kullandıracak ne açıkladı. İsteyen vatandaşlar SMS ile kredi başvurusu yaparken isteyen vatandaşlar ise banka şubeleri ve kimlikleri ile birlikte giderek gelir belgesiz emekli kredisi kullanabilecekler.

Qnb Finansbank üzerinden emekli kredisi alacak olan vatandaşlar ayrıca banka kredi notuna bakmadan düşük olsa bile kredi onayı alabileceklerini söyleyebiliriz. Sizin de nakit ihtiyacınız varsa ve acil parayı sıkıştıysan ız finansbank'ın bu kampanyasına katılarak emekli olmanız durumunda şartsız ve kefilsiz olarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilirler. Gönderilen mesaj sonrasında sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutarı banka şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte kullanabileceğiniz gibi ayrıca banka hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte qnb mobil uygulaması üzerinden de kullanabilirsiniz.

Qnb Finansbank emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara ayrıca borç transferi kredisi imkanı da sağlamaktadır. Borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar diğer bankadaki olan güncel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları için Finansbank üzerinden 70000 TL kredi kullanırlarsa geriye kalan parayı hemen hesaplarına yaptırabilirler. Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan emekliler güncel kredi faiz oranlarını bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilir. 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız banka 36 ay vade ile sizleri işlem yaparken 50.000 TL üzeri lerde tüm bankalarda olduğu gibi bu bankada da 24 ay vadeli Kredi imkanı sağlanmaktadır.