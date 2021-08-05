Hande Erçel Kötü Haberi Duyurdu!

Son dönemde dizilerin aranan oyuncusu haline gelen sergilediği oyunculuk performansı kadar sıra dışı tarzı ile de dikkatleri üzerinde toplayan başarılı oyuncu Hande Erçel, üzücü haberi sevenleri ile paylaştı.

Sen Çal Kapımı isimli dizide başarılı oyuncu Kerem Bürsin ile partner olan ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu Hande Erçel, paylaştığı bilgi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Proje, ikinci sezonda senaryo değişikliği ile ekranlarda yer almış ve reyting oranlarını yükseltmeyi başarmıştı. Kısa süre içerisinde de final yapacağı öğrenilen Sen Çal Kapımı isimli dizi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.

Romantik komedi türünde televizyon ekranlarında yer alan başarılı projenin 50. yeni bölümde ekranlara veda edeceği hakkında bilgilere ulaşılmıştı. Fakat Sen Çal Kapımı isimli dizinin 2 bölüm daha uzatıldığı ortaya çıktı ve hayranlar bu karar karşısında çok mutlu oldu.

Bugüne kadar 47 bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturan Sen Çal Kapımı isimli dizi 5 bölüm sonra yayın hayatını sona erdirecek. 1 seneden daha fazla bir süredir projeler adına çalışmalar gerçekleştiren ve ciddi anlamda emek harcayan ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni bir karar aldığı bilgisine ulaşıldı.

Başarılı oyuncu Hande Erçel, Sen Çal Kapımı isimli dizisi final yaptıktan sonra gelen teklifleri değerlendirmeyeceği bilgisini paylaştı. Dizide rol arkadaşı olan ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı haberlerini doğrulayan ünlü oyuncu, Nisan ayından beri rol arkadaşı ile birlikte özel hayatında olduğu kadar iş yaşamında da büyük başarılara imza attı. Olumlu gelişmeler ile moralini yüksek tutan başarılı oyuncu yeni sezonda bir dizide yer almayı düşünmemekte.

Sen Çal Kapımı isimli dizi sonrasına ne yapacağına yönelik açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Hande Erçel, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dizinin final yapması ardından uzaklaşıp kendisine yeni beceriler katmak istediğini ifade eden ünlü oyuncu, farklı deneyimler yaşamak istediğini söyledi. Bunun yanı sıra almayı planladığı eğitimlere vakit ayırıp kendisini geliştirmek istediğini ifade eden ünlü isim merak edilenlere yanıt verdi.

Başarılı oyuncu, uzun bir süredir Sen Çal Kapımı isimli dizi setlerine gidiyor ve çok zaman harcıyordu. Dizinin final yapması ardından ise dinlenmek ve kendisini geliştirmek isteyen ünlü oyuncu projenin final yapmasını beklemekte.