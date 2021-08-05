Bu Bankada Hesabınız Varsa 12000 TL Hesabınıza Nakit Olarak Yatacak, Banka Duyuru Yaptı

Garanti BBVA kimlikle 12.000 TL kredi veriyor. Garanti BBVA üzerinden kimlikle 12.000 TL kredi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir haberimizde bu konu hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

12.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalardan birisi olan Garanti BBVA, ülkemizde hızlı onay veren ve kredi başvurusu yapan kişilerin en çok tercih ettiği bankalardan birisidir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankanın kendi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen kredi onayı alabilir ve kredi onayı aldıktan sonra direk aynı gün kredi ihtiyacını giderebilmektedir. Bankanın yaptığı son kredi kampanyasında da 12.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredilerde evrak götürmeden banka şubesinden veya internet üzerinden kredi alabileceksiniz. Şimdi sizlere bu bankadan kredi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir bunlar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Garanti BBVA Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

Banka kredi verdiği tüm limitlerde kendi politikalarına göre onay vermektedir. Sizde eğer Garanti BBVA üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacaksanız öncelikle bir kredi notunuzun olması ve 1100 üzerinde bir skorunuzun olması gerekmektedir. Garanti BBVA üzerinden kullanacağınız bu kredilerde ihtiyaç kredisi olarak 12.000 TL başvuru yapacaksanız bankalarda bir gecikmenizin olmaması, e-haciz gibi sıkıntılarınızın olmaması, icralık ve avukatlık bir durumunuzun olmaması gerekmektedir. Bu şartlara uygunsanız ve acil kredi istiyorsanız hemen bu bankanın 12.000 TL kimlikle kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

12.000 TL Kimlikle Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu için ve hemen parayı hesabınıza atmak için ilk adresiniz banka şubesi olmalıdır. Banka şubesine giderek hemen kredi başvurusunu bir kimlikle yapabilirsiniz. Banka 12.000 TL kredi başvurusu yapan müşterinin ön onayını aldıktan sonra, sizin sigortanıza bakacaktır. Eğer kesintisiz en az 90 gün yani 3 ay sigortanız varsa banka krediyi kullandırmak için sizlere evrakları verecektir. Eğer bir iş yerinde çalışmıyorsanız veya yeni bir işe başladıysanız (Sigortanız yeni ise) banka size kredi vermeyecektir. Banka sadece gelir belgesi istemese bile kişilerin sigorta durumuna bakacaktır.

Kredi onayı alan ve tüm şartlara uygun olan müşteriler yarım saat içinde kredilerini hesaba atabilirler. Eğer bankaya gidecek zamanınız yoksa resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Resmi internet sitesinden yaptığınız kredi başvurusunda eğer banka onay verirse bu sefer internet bankacılığını kullanarak kredi kullanacaksınız. İnternet bankacılığınız ve bir banka hesabınız yoksa internet sitesi üzerinden bir hesap oluşturabilir ve bu hesaba bağlı internet şifresi de alabilirsiniz. 12.000 TL kredi onayı alan müşteriler bu aşamaları yaptıktan sonra hemen kredilerini hesaba atabilirler.

Kolay kredi alabileceğiniz banka olan Garanti BBVA’nın 12.000 TL kimlikle kredi kampanyası hakkında sizlere bilgiler verdik. Bu banka gibi QNB Finansbank, Denizbank, Vakıfbank, İş Bankası, Odeabank, ING, TEB, HSBC Bank gibi şubelerine giderek de kimliğinizle ihtiyaç kredileri alabilirsiniz. Bankalar konut kredisi ve taşıt kredilerinde sizden gelir belgesi isteyeceklerdir. İhtiyaç kredilerinde kredi notunuz uygunsa sadece kimlikle işlem yapabilirsiniz.