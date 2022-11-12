Hande Doğandemir Hayat Bugün Dizisinin Neşe Kaynağı Oldu

Televizyon ekranlarında Çarşamba Akşamları Show TV ekranlarında izleyenler ile buluşan Hayat Bugün dizisinin film çekim setinden çok eğlenceli paylaşımlar sosyal medya üzerinden izleyenlerle paylaşılıyor. Dizi oyuncuları arasında Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğan Demir, Tansel Öngel ve Hazar Ergüçlü gibi isimler yer alıyor.

Dizi setinin çekimi sırasında da setten eğlenceli paylaşımlar geliyor. Dizinin her bölümü ise durmak ve dinmek bilmeyen heyecan fırtınası şeklinde ilerlerken gelecek bölümde ne olacağı ise sürekli merak edilen konular arasında yerini alıyor. Doktorların kişilerin hayatını kurtarması ve müdahalesi sırasında ekrana yansıyan konular toplumu bilinçlendirme amaçlı yapılıyor. Hayat bugün dizisi ise bu alanda toplumsal bir farkındalık yaratmak amacı ile ekranlar karşısından izleyicilerle buluşuyor. Bu dizide ise en önemli rollerden birisi acil servis alanında görevli olan Doktor Derin’in hal ve hareketlerini ekrana yansıtan Hande Doğandemir oluyor.

Toplumsal Yaraya Parmak Basıyor

Ünlü ve genç oyuncu Hande Doğandemir son zamanlarda hastanelerde yaşanan toplumsal olaylara da parmak basıyor. Hastanelerin çok yoğun bir tempoda çalıştığını ve acil servise gelen kişilerin ölümle kalım arasındaki mücadelelerini anlatıyor. Yabancı bir diziden uyarlanan Hayat bugün dizisi orijinal ismi New Amsterdam olan Amerika yapımı bir dizi oldu. Hayat Bugün dizisinde acil bölüm servisinde olan tüm olaylar derin doktorun gözünden yansıtılmaya çalışılıyor. Dizi çekimleri sırasında ise sette çalışan Hande Doğandemir arkadaşlarını eğlendirmekte ısrarlı gibi gözüküyor. Sadece kamera önünde değil kamera arkasında da çok enerjik bir yapıya sahip olan Doğan Demir arkadaşları tarafından çok eğlenceli bulunuyor.

Çekimde Eğlenceli Anlar Yaşandı!

Dizi çekimleri sırasında şaryo üzerinde bulunan kameranın kullanımına el koyan güzel oyuncu arkadaşlarını kendisi görüntüledi. Hayat Bugün dizisinin çekiminde yaşanan eğlenceli anlar objektiflere de yansıdı ve Hayat Bugün ekibinin bu zorlu projede bir nebze olsun gülümsemesini ve rahatlamasını sağladı. Her ne kadar çok yorucu bir şekilde çalışsalar da sette oluşan sinerji herkesin yüzünden okunur duruma geldi.

Dizinin ise yeni bölümlerinde izleyiciler çok yüklü bir şekilde Duygu seline boğulacağı benziyor. Hayat Bugün dizisinin çok etkileyici bölümleri olduğu gibi toplumsal olarak da mesaj vermeyi ihmal etmeyen diziler arasında sayılabilir. Hayat bugün dizisinin yeni bölümünü izlemek için Çarşamba akşamı saat 20.00’da Show TV ekranlarında olabilirsiniz.