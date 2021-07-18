Hamam İşletmecisi Çıkan Kavgada Hayatını Kaybetti, Oğlu ise Yaralandı!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen dehşet verici olayda 61 yaşındaki hamam işletmecisi Hilmi Coşkun ile müşteriler arasında çıkan kavganın cinayet ile son bulduğu bilgisine ulaşıldı. Müşteriler ile arasında çıkan kavgada 61 yaşındaki hamam işletmecisi Hilmi Coşkun bıçaklanarak öldürülürken Coşkun'un oğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda 10 kişiyi gözaltına alırken konu hakkında detaylı bilgilere de ulaşıldı.

Bolvadin ilçesinde bıçaklanarak yaşamını yitiren 61 yaşındaki Hilmi Coşkun'un ailesi olayı öğrendikleri zaman gözyaşlarına boğuldu. Korkunç olay dün saat 23.30 sıralarında Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı sokağında bulunan hamamda meydana gelirken müşteriler ile hamam işletmecisi Hilmi Coşkun ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Hamam işletmecisi 61 yaşındaki Hilmi Coşkun ve oğlu ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa süre içerisinde büyüdü ve sopalı, bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Müşteriler ile hamam işletmecisi arasında çıkan kavga ölüm ile sonuçlanırken korkunç kavgada yaralanan hamam işletmecisinin oğlu da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına alması ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Afyonkarahisar'da meydana gelen korkunç kavga ve hamam işletmecisinin ölümü ile sonuçlanan olay hakkında detaylı bilgiler…

Çevrede bulunan vatandaşlar korkunç olayı ihbar etti ve ihbar sonucunda hamama gelen sağlık görevlileri ambulans ile kavgada yaralanan Hilmi Coşkun ve oğlunu Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hamam işletmecisi Hilmi Coşkun, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması sonucunda sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hamam işletmecisinin oğlunun ise tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı ve polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.