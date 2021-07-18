Aysel Öğretmen Düğününe Bir Hafta Kala Öldürüldü

Türkiye'de daha önce işlenmiş olan kadın cinayetlerine tepki gösteren ve sosyal medya paylaşımı ile kadın cinayetlerine dur diyen genç kadınım düğüne 1 hafta kala nişanlısı tarafından vurularak öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Cinayet ile ilgili edinilen bilgilere göre Bingöl'de görev yapan Uzman Çavuş Hacı Yaşar, geçtiğimiz gün Yozgat'ta izne geldi ve nişanlısı Aysel Yaşar ile sabah saatlerinde şehir merkezinde bir buluşma ayarladı. Çiftin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı ve uzman çavuş Hacı Yaşar beylik tabancasını çıkararak 1 hafta sonra düğün yapacağı nişanlısı öğretmen Aysel Yaşar'ı vurdu.

Aysel Yaşar, nişanlısı tarafından vurulması ardından kanlar içerisinde kalıp yere yığılırken 112 sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Nişanlısını öldürülmesinden hemen sonra aynı silah ile intihar girişiminde bulunan Uzman Çavuş Hacı Yaşar ise ağır yaralandı. Uzman Çavuş Hacı Yaşar çevrede bulunan vatandaşların ihbar etmesi sonucunda sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi’ne tedavi edilmek üzere kaldırıldı.

Düğününe bir hafta kala nişanlısı tarafından öldürülen Aysel Yaşar ise 7 ay önce sosyal medya hesabına şiddete uğrayarak ölen kadınlar için dijital anıt paylaşımında bulunmuş ve bir gün orada adının yazılmasından korktuğunu ifade eden bir açıklama yazısı yazmıştı.

Korktu başına gelen Aysel Öğretmen, 24 Temmuz tarihinde Hacı Yaşar ismini nişanlısı ile düğün yapacaklardı. Resmi nikahları yapılan çift düğüne 1 hafta kala hayatını kaybetti. Nişanlısını vurduktan sonra aynı silah ile intihar girişiminde bulunan Uzman Çavuş Hacı Yaşar'ın da Yozgat Devlet Hastanesi’nde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı

Aysel Yaşar isimli genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleşen otopsi sonrasında ailesine teslim edildi ve genç kadının cansız bedeni kılınan cenaze namazı ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.