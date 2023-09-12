Halkbank sorumlu bankacılık anlayışı ile Eylül ayı boyunca asgari ücretli, emekli ve memura kaçırılmayacak teklifler sunmaya devam ediyor. Eğitim, sağlık, kırtasiye, tatil ve benzeri farklı sektörlerde oluşan her türlü nakit ihtiyacına anında yanıt sunan Halkbank mobil uygulama üzerinden başvuru ekranını açık hale getirdi.

Banka müşterisi olanlar mini ihtiyaç kredisinden anında faydalanıyor. Halkbank Mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapan tüm ihtiyaç sahipleri dakikalar içinde talep ettiği kredi tutarını hesabında bulabilecek. Halkbank belirli şartları karşılayanlara 50.000 TL'ye kadar kredi verecek.

HALKBANK MİNİ KREDİ PAKETİ NEDİR?

Halkbank yükselen faiz oranlarına rağmen rekabetçi bankacılık anlayışı ile müşteri toplama yarışında düşük faizli ve esnek geri ödeme limitli kredi kampanyasını duyurdu. Günde 10 TL ödeyerek 5.000 TL,

günde 20 TL ödeyerek 10.000 TL katları şeklinde ilerliyor. Günlük ödeme bedeli yükseldikçe 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi hesaba yatıyor.

HALKBANK 10 BİN TL MİNİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME BİLGİSİ

Halkbank mini kredi kampanyasından 5.000 TL tutarında yararlanmak isteyenler günde 10 TL ödeyerek bu fırsatı değerlendirebilecek. Üstelik banka sunduğu bu finans desteğini 36 aylık vadeler halinde ödeme şansı da tanıyor. Halkbank 10.000 TL mini ihtiyaç kredisi %2,45 faiz oranı ve 36 ay vade fırsatı ile başvuruya açık hale getirildi.

HALKBANK 10 BİN TL MİNİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Halkbank Mobil uygulama üzerinden “müşteri olma” adımını tamamlayanlar uygulama içinden mini kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi başvuru sonucu olumlu ya da olumsuz geri bildirimi bankada kayıtlı cep telefonu numarasına kısa mesaj olarak iletilecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler Halkbank müşteri hizmetleri hattı üzerinden irtibata geçebilir.