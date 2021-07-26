Halkbank'tan Emekliye 300.000 TL Kredi Kampanyası Başladı, Daha Önce Yapılmamıştı

Halkbank, emeklilerin en çok tercih ettiği bankaların başında geliyor. Banka, son yapmış olduğu duyuruyla birlikte emekli kredilerinde limitleri yükseltti. Daha önceki yıllarda 100000 TL'ye kadar ve daha sonra 200000 TL'ye kadar çıkan kredi limitleri, emekli olan kişilerin maaşları ve gelirleri yetmesi durumunda 300 bin TL'ye kadar verileceği duyuruldu.

Kampanya Detayları...

Halkbank üzerinden yapılan bu kampanya ile birlikte emekli maaşlarını bu banka üzerinden alan kişiler, 300000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredilerini hemen kullanabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankanın kredi şartlarına uygun olması durumunda hemen onay alabilecek ve yüksek limitli krediler kullanabileceklerdir. Kullanmış olduğunuz kredilerde 300000 TL olarak onayı alırsanız bu diğer bankadaki borçlarımızı da kapatmanız gerekiyor.

Halkbank, son dakika olarak yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte bugünden itibaren başvuruları almaya başlayacak. Daha önce maaşınızı, Halkbank üzerinden alıyorsanız banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden belirli limitlere kadar kredi kullanabileceksiniz.

Halkbank 300 bin TL emekli kredisi başvurusu şartları

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda banka bu kişileri hızlı bir şekilde hemen sonuç verecektir. Halkbank, emekli olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredilerine sunmak istemektedir. Bu banka tarafından verilecek olan 300 bin TL gibi yüksek limitli, emekli kredisine başvuru yapmak isteyen kişilerin bu bankadan maaş alma şartı vardır. Başka bir bankada emekli maaş alıyorsanız maaşınızı, Halkbank'a taşımanız gerekiyor. Halkbank'ın vermiş olduğu bu kredilerde kişilerin kredi notuna kredi siciline ve daha önceki banka, performanslarına bakarak kredi onayı verecektir. Ayrıca diğer bankalarda olan kredi ve kredi kartı gibi borçlarınızı da kapatmak isteyecektir.

Bu şartlara uygun olan kişiler, Halkbank üzerinden kredi başvurularını hemen yapabileceklerdir. Banka yapmış olduğu duyuru ile birlikte bu kredileri hızlı bir şekilde vereceğini duyurdu.

Başvuru nasıl yapılır?

Halkbank Emekli Kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız maaşınızı, Halkbank'a taşımamız sonrasında en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. 300000 TL'ye kadar Halkbank üzerinden verilen Emekli Kredisini kullanmak istiyorsanız, banka maaşınızın yüksek olması ve gelir durumunuzun yüksek olması durumunda sizlere bu krediye onay olarak verecektir. Aylık ödeme limitlerine bakarak, banka sizlere kredi kullandıracaktır.