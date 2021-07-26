Ziraat Bankası ve 2 Özel Banka 32.000 TL Gelir Belgesiz, Düşük Faizli Kredi Vereceğini Duyurdu

Son dakika olarak, başta Ziraat bankası olmak üzere, 2 özel banka daha 32 bin TL kredi vereceğini duyurdu. 32000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin uygun faiz oranları ile birlikte sizlere kredi aşamaları ve kredi şartlarından bahsedeceğiz. Bankaların verdikleri ihtiyaç kredilerinde 32000 TL kredi almak isteyen kişiler belirli bazı şartlara uyması gerekiyor.

Özellikle bu kredi kampanyalarından müşterilerin uygun faiz ile kredi alabilmeleri için bazı politikalar vardır. Bu politikalara uygun olmanız durumunda bankalar üzerinden 32 bin TL kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerin kredi notu ve banka kredi sicili uygun olması gerekiyor. En az 1200 ve üzerinde kredi notu olan müşterilerin ihtiyaç kredisi kullanabileceklerini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası 32 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden İhtiyaç Kredisi olarak 32000 TL kredi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bu bankadan işlem yapmanız mümkündür.

Ziraat Bankası 32 bin TL kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin çalışıyor olması durumunda en az 6 aydır sigortasının kesintisiz olarak yatması gerekmektedir. 6 aylık Sigortası olmayan müşteriler bir kefil bularak bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişi eğer emekli ise bu bankadan emekli maaşı alma şartı vardır. Bankadan aldığınız emekli maaşı üzerinden 32000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Banka özellikle diğer banka borçlarınızı tek bir bankada toplayan borç kapatma kredisi de vermektedir.

Aldığınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapmanız mümkündür. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesinden veya bankada bir hesabı olan kişiler ise internet bankacılığı üzerinden bu kredileri kullanabilirler.

Finansbank 32000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Finansbank üzerinden 32000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşteriler banka politikalarına uygun olmaları durumunda internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler. Burada doldurdukları form ile birlikte Kredi sonucunu da anında öğreneceklerdir.

Eğer internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapamadıysanız bankanın sms kredi servisi olan 5030 numarasına mesaj atarak hemen Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kimlik numaranızı bu numaraya göndermeniz yeterlidir. 5 dakika içerisinde Kredi sonucu cevabı cep telefonunda gelecek onaylanma durumunda da en yakın Finansbank şubesinden kredinizi kullanabileceksiniz.

İş Bankası 32 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden de uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredileri kullanmanız mümkündür. İş Bankası banka şubelerinden sizlere gelir belgesi ile internet üzerinden ise gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunmaktadır. İş Bankası üzerinden Eğer bir banka hesabınız varsa bu hesaba bağlı olarak bir internet bankacılığı şifresi alabilir ve bu şifre ile birlikte kredinizi kullanabilirsiniz.

İş Cep uygulamasına girdikten sonra krediler menüsüne girerek buradaki kredi başvurusu menüsünden hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Onaylanan Kredi'nin şubelere gitmeden hesaplarımıza yatacaktır. İş Bankası 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Aldığınız krediler de kredi notunuza göre faiz oranı uygulanmaktadır.

Düşük kredi notu olan kişiler ipotekli olarak veya kefil vererek kredi başvurusu yapması gerekmektedir. Eğer kredi notunuz yüksek ise banka size daha uygun faizlerle ve daha yüksek limitlerle kredi imkanı sunacaktır.