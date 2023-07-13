Halkbank, emekli vatandaşlarına özel, alışveriş yapanı kazandıran yeni bir kampanya sunuyor. Bu kampanya, Paraf ve Parafly kredi kartı sahiplerini ödüllendirerek, toplamda 3000 TL'ye kadar bonus puan kazanma imkanı sağlıyor. Bu eşsiz fırsat, Halkbank'ın emekli müşterilerine sunduğu bir ayrıcalık olup, alışverişlerinizi daha kazançlı hale getiriyor.

Bu kampanya, Halkbank'tan emekli maaşı alan ve Paraf veya Parafly kredi kartı kullanıcılarına özel olarak düzenlenmiştir. Kampanya, 1 Nisan 2023'te başlamış olup 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecektir. Bu süre boyunca yapacağınız alışverişlerle her seferinde 500 TL'ye kadar bonus kazanabilirsiniz.

Katılım içinse, Paraf Mobil uygulamasını indirip, KATIL yazarak 3404 numarasına mesaj göndermeniz yeterli. Fakat maaşınızı başka bir bankaya taşırsanız, kampanya hakkınız sona erecektir. Bu kampanya ile maksimum 3000 TL'ye kadar bonus kazanabilir ve bu bonusları Paraf kartınızla dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz.

Kampanya kapsamında kazandığınız bonusları kullanmak için belirlenen süreler bulunmaktadır. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kazanılan bonuslar, 15 Şubat 2024 saat 22.00'ye kadar kullanılabilecektir. Bu süre zarfında kullanılmayan bonuslar, müşteri hesaplarından silinecektir.