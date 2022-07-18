Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Akbank, Garanti, İşbank ve ING’den Emekli Maaşını Alacak Olanlar dikkat

Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, İşbank, DenizBank, ING ve Garanti Bankası bu yıl emekli vatandaşlara verecek olduğu promosyon miktarını belirledi. Peki Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, İşbank, DenizBank, ING ve Garanti Bankası emekli vatandaşlara ne kadar promosyon verecek? Promosyon almanın şartları neler? İşte emekli vatandaşların alacak olduğu promosyon ile ilgili detaylar….



Emekli Vatandaşlara Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?



İşte 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde banka banka yatırılacak promoson miktarları:



ZİRAAT BANKASI



Ziraat bankası, 1.500 TL üzerinden emekli aylığını alan kişilere 500 TL, 1.500 – 2.500 TL arasında emekli aylığını alan kişilere 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığını alan kişilere 750 TL tutarında ödeme yapıyor.



HALKBANK



Halkbank, 1.500 TL’den az emekli aylığını alan kişilere 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığını alan kişilere 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığını alan kişilere 750 TL ödeme yapıyor.



VAKIFBANK



Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekli vatandaşlara 3 sene amacı ile toplamda 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli aylığını alan kişilere 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığını alan kişilere 750 TL ödeme sağlanıyor.



AKBANK



Promosyonlardan yararlanmak isteyen müşterinin SGK emekli maaşını toplamda 3 yıl Akbank’tan alma taahhüttü vermesi gerekiyor. Bağkur, SSK ya da Emekli Sandığı emekli maaşını 1 Temmuz 2022 ile 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve toplamda 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt eden emekli vatandaşlara bankadan 3.500 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuluyor. Sizler de Akbank’lı olarak bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.



DENİZBANK



DenizBank emekli vatandaşlara 1.700 TL’ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor.



Aylık 1.500 TL’den az emekli aylığını alan kişilere 675 TL, aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığını alan kişilere 850 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığını alan kişilere 1.000 TL promosyon sağlıyor. 1 otomatik ödeme talimatına ek olarak da emeklilere toplamda 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.



İŞ BANKASI



Maaşını İş Bankası doğrultusunda alan, ilk emekli maaşının ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden ya da mevcut olan emekli maaşını 27 Haziran 2022 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası’na taşımış olan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK) 5.000 TL’ye kadar varan promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.



1.500 TL’den düşük olan (1.500 TL hariç) maaşlar için toplamda 3.500 TL,

1.500 – 2.500 TL arası olan (2.500 TL hariç) maaşlar için toplamda 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde olan maaşlar için 5.000 TL toplamda ödeme yapılıyor.



GARANTİ BBVA



Garanti BBVA maaşını bankaya taşımış olan emekli vatandaşlara 5.000 TL’ye kadar varan promosyon veriliyor. Bunun yanı sıra emekli vatandaşların yakınlarını davet eden kişilere de her bir yakını için toplamda 250 TL ödül sunuyor.



Garanti BBVA, 1.500 TL’ye kadar emekli aylığını alan kişilere 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli aylığını alan kişilere 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığını alan kişilere ise toplamda 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz 2022 ile 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında, aylık/gelirlerini toplamda üç yıl bankadan almayı taahhüt eden kişiler faydalanıyor.



ING BANK



Emekli maaşını ING’ye taşımış olan ek koşulsuz bir şekilde 5.000 TL promosyon kazanıyorlar. Aylık toplam aylık/ gelir tutarına göre ING Bank’tan promosyon alabilecek tutar ise şu şekilde:



1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar emekli aylığını alan kişilere toplamda 3.500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası emekli aylığını alan kişilere ise 4.250TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığını alan kişilere 5.000 TL nakit promosyon ödemesi sağlanıyor.