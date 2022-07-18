Bugün ödeneiyor! Aile Bakanlığı Tarafından Beklenen Ödemeler Yapıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bakanlık tarafından yapılan bu ödemelerin bazıları her ay başında yapılırken bazıları ise yalnızca bir seferle mahsus olarak yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aktarılan son bilgilere göre bakanlık vatandaşın beklediği temmuz ayı destek ödemelerini hesaplara yatırdı. Pazartesi gününden itibaren vatandaşlar PTT’ye giderek 1298 TL ödemelerini alabilecek. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödemesinin merak edilen detayları…



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında vatandaşlara yapılan destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan ödemelerin bazıları her ay içerisinde yapılırken bazıları da yalnızca tek seferlik olarak yapılıyor. Yapılan yardımlar ile ilgili olarak temmuz ayı içersinde destek ödemelerin hesapları yatırıldığını dile getirilerek; destek ödemelerinin bayramdan hemen öncesinde hesaplara yattı. Bayram parasını temin edemeyenlerin ise PTT şubelerine giderek parasını alabilecekleri dile getirildi. Parasını banka aracılığı ile rahatlıkla temin edebilecekler ATM üzerinden paralarını alabildiler. Lakin PTT üzerinden parasını temin edenler pazartesi günü PTT’nin herhangi bir şubesine giderek paralarını alabilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılmış olan bu ücretlerde herhangi bir eksiklik söz konusu değil. Vatandaşlar bekledikleri ücreti problemsiz bir şekilde herhangi bir PTT şubesinden temin edebilecekler.



Derya Yanık Açıkladı!

Devlet her ay içersinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım ödemelerini yapmaya eksiksiz bir şekilde devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Derya Yanık tarafından vatandaşları sevindirecek müjdeli haber ise sonunda geldi. yardım kampanyaları ile ilgili konuşan Derya Yanık açıklamalarda hak sahiplerine toplamda 1298 TL’ye kadar ödeme yapıldığını dile getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakanı olan Derya Yanık’ın açıklamasından sonra ödeme bekleyen vatandaşlar ATM’lerin başına koştu.



Hesaplara Zamlı Bir Şekilde Yatacak

2022 yılının ilk altı aylık devre içersinde %40 ila %69 arası engeli bulunan vatandaşlara aylık 565,75 TL ve %70 ve üstünde engeli bulunan kişilere ise 1298,63 TL ödeme yapılacağı dile getirildi. Bunların yanı sıra engelli ve yaşlılık aylığına başvuruda bulunacak olanların hane halkından kişi başına düşen toplam gelirin net asgari ücretin üçte biri oranından az olması gerektiğini dile getirdi. Yine konuşulanlar arasında bu ödemeleri yeni yapılacak olan asgari ücrete zammı doğrultusunda da zam yapıldığı açıklandı. Ağustos ayı içerisinde yapılacak ödemelerin ise zamlı bir şekilde vatandaşların hesaplarına yatırılacağı açıklamalara eklendi.



Bakan Yanık’tan Yeni Açıklamalar Geldi



Bakan Yanık geçtiğimiz ay içerisinde yapılan ödemelere ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bahsi geçen konu ile ilgili olarak Bakan Yanık tekrardan açıklamalarında şu ifadelerine yer verdi;



Yaşlı ve engelli vatandaşların toplumsal hayatlarda etkin ve tam katılımları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yaşlı ve engelli vatandaşların bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için sağlıktan öğrenime, sosyal hayattan ekonomiye kadar hayatın her alanlarında yanlarındayız. Bu doğrultuda ise haziran ayı içerisinde 1 milyar 499 milyon lira ücretinde engelli aylığı ve yaşlı aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık. Ödemelerimiz sıkıntısız bir şekilde bu ay da yattı. Önümüzdeki aylar içinde ödemelerimizi yatırmaya devam edeceğiz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta daha etkin bir şekilde var olabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız sözlerini dile getirdi.