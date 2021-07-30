3 Bankadan Gelir Belgesiz 35000 TL, Gelir Belgeniz Varsa 100000 TL Kredi İmkanı Duyurusu Yapıldı, Başvuru Yapan Alıyor

Gelir belgesiz 35.000 TL gelir belgesi ile 100.000 TL kredi veren bankalar kampanyalarını duyurdu. İsteyenlere kredi kampanyası başladı. İhtiyaç kredilerinde bankalar sürekli olarak bir kredi kampanyası yapmaktadırlar. Sizlerde bu kredi kampanyalarına katılarak hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Özellikle gelir belgesiz olarak kredi kullanmak isteyenler için bankalar, 35 bin TL bir kredi kampanyası yapmıştır. Bu krediyi alabilmeniz için banka siciliniz uygunsa sadece kimlikle veya online olarak kredinizi kullanabileceksiniz.

35.000 TL üzerinde de kredi isteyen müşteriler varsa bu kişilerde bankadan şubelere giderek evrakları ile birlikte başvuru yaparak krediyi alabileceklerdir. Sizlerde bu şekilde işlem yapmak istiyorsanız aşağıdaki bankalardan kredi başvurunuz yapabilir ve onaylanan kredinizi aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, uygun faizlerle hızlı bir şekilde kredi alabileceklerdir. Gelir belgesiz 35 bin TL'ye kadar kredi verilmektedir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak kredilerine alabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası üzerinden eğer bir kredi başvurusu yaptıysanız ve bu bankada bir hesabınız varsa Online olarak da krediyi kullanmanız mümkündür. Kredi başvurusunu sonrasında banka sizlere uygun faiz oranları ile birlikte kredi verecektir.

Yapı Kredi Bankası, gelir belgesiz olarak verdiği bu karelerde müşterilerin en az 1300 ve üzerinde bir kredi notu olmasına isteyecektir. Eğer bu limit üzerinde de kredi almak istiyorsanız banka şubesine giderek kimlik gelir belgesi ile birlikte başvurusu yapabilir, 100.000 TL gelir belgenizi vererek de Kredi kullanabilirsiniz.

Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvurusu

Garanti bbva üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, banka şubelerine veya internet sitesi üzerinden internet bankacılığına girerek kredi başvurusu yapabilirler. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka değerlendirmeyi yapar ve sizlere uygun olan kredi verir. Kredi alacak olan kişiler eğer 3 aylık sigortaları varsa ve kredi notu 1100 üzerinde ise banka bu kişilere onay verecektir. 35 bin TL'ye kadar banka kimlik ve gelir belgesiz sizlere Kredi imkanı sunuyor. 35.000 TL üzerinde kredi almak istiyorsanız bankanın şubelerine giderken kimlik ve gelir belgenizi vermeniz gerekiyor. Banka ayrıca emekli olan kişilere emekli maaşlarını taşıması durumunda diğer banka borçlarında kapatarak kredi imkanları sunacaktır. Sizler de eğer kredi başvurusu yapacaksınız Garanti bbva şubelerine giderek hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi hesabı atabilirsiniz. Bu bankadan kullanacağımız kredilerde dilerseniz 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu

Finansbank üzerinden de gelir belgesiz 35.000 TL ye kadar ve gelir belgeli 100.000 TL kadar kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için banka şubesine gitmenize gerek yoktur. Bankanın resmi internet sitesine girerek veya 5030 mesaj numarasına SMS göndererek kredi başvurusu yapabilirsiniz. 5030 mesaj numarasına Sadece t.c. kimlik numaranızı yazarak kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Kredi başvurusu sonrasında bankalar sizlere uygun faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeli Kredi verecektir.

Eğer yüksek limitli kredi almak istiyorsanız, bu bankadan da gelir belgenizi götürerek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka şubelerinde gittiğiniz zaman gişe personelinden veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Başvuru sonucu olumlu olan kişiler eğer bankada bir hesapları varsa internet bankacılığına girerek onaylanan kredilerine banka hesaplarını atabilir ve bu kredileri hemen hesaplarından kullanabilirler. Üstelik hafta sonu dahil 7 gün 24 saat bu kredi için başvuru yapabilirsiniz.