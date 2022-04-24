Halkbank ve 2 Özel Banka, 10 Yıl vadeli 200 Bin TL Konut Kredisini İlan Etti

2 Özel Banka, 10 Yıl vadeli 200 Bin TL Konut Kredisini İlan Etti. Vatandaşların, hayalini kurdukları konutların sahibi olmaları açısından harekete geçmelerini ilk aşaması belki de banka kredisini başvurmaktır. Konut kredisi çekerek ev almayı düşünen vatandaşlar, kredi maliyetlerini devamlı araştırıyor. Halkbank ile Denizbank ve bunlara en son katılan Türkiye Ekonomi Bankası tarafından 200 bin TL tutarında konut kredisi için aylık ne kadar taksit ödemesi yapacakları da araştırılan konular arasında yer alıyor.

Ülkemizde yüksek ev fiyatları insanları bankaların konut kredisi kampanyalarına yönetiyor. Konut sahibi olmak açısından yüksek faiz oranlarından gerekmesin den ötürü vatandaşların elleri avuçlarında bulunan bütün birikimleri ev satın almaya bazı durumlarda yetmeye biliyor. Konut kredisi için bankaların uygulamış oldukları maliyetleri ise bu sebeple oldukça maddi külfet oluşturuyor.

Halkbank 200.000 TL konut kredisi detaylar neler?

Kamu Bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Halk Bankasından 200 bin TL tutarında konut kredisini çekilmesi durumunda aylık yüzde 1.20 oranında faiz uygulanacak ve 10 yıl vade seçeneği göz önünde bulundurulduğunda ise ödenecek taksit tutarı aylık 3100 TL gibi bir rakama ulaşacak.

Türkiye Ekonomi Bankası 200.000 TL konut kredisi detayları neler?

Türkiye Ekonomi Bankasından konut kredisi çekmek süresi ile konut sahibi almak açısından finansman desteğini ulaşmak isteyen vatandaşlara banka tarafından 10 yıl vadeli olacak şekilde aylık yüzde 1.95 oranından uygulanacak faiz oranı ile 200 bin TL tutarında konut kredisi sunulacak ve aylık taksit tutarı ise 4973 TL olacak.

Deniz Bank 200.000 TL konut kredisi detayları neler?

Denizbank tarafından sunulan 200 bin TL tutarında konut kredisinin 10 yıl vadeli olarak kullanılması durumunda %2. 25 oranında kredi faizi uygulanacak ve her ay bankaya ödenmesi gereken taksit tutarı 5003 TL olacak.