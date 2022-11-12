Halkbank ve 2 Banka Daha Duyurdu, Bugün Başladığı Açıklandı! "Gelir Belgesiz" 100.000 TL Net Ödeme 3 Bankadan

Halkbank, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacak olan kişilere 100000 TL'ye kadar net ödeme verileceği açıklandı.

Halkbank, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, kendi resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyurular ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini duyurdu. Acil ihtiyacınızın olması durumunda 3 banka üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek gelir belgesiz olarak kredi işlemlerinizi yapabilir, onaylanan kredileri, isterseniz, borç kapatma kredisi olarak da hesaplarınızı yatırarak kullanabilirsiniz.

Halkbank, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara bankalar, belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI

Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Halkbank ve Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen aynı gün içinde işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara katılarak destek kredilerinden faydalanabilirsiniz. Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerine gitmeden işlem yapacak olan kişiler, bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buralardan kredi başvurusunu gerçekleştirebilir 100 bin TL kredi onayı alıp alamadıklarını, hemen görebilmektedir. Özellikle emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları işlemlerde nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi olabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde işlem yapılmaktadır.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine sadece kimlikleriyle birlikte giderek başvurularını gerçekleştirebilir, onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine gittiğinizde bireysel müşteri temsilcileri, sizler için destek kredilerinden faydalanmanız için yardımcı olacaklardır. Garanti Bankası şubelerine gitmeden işlem yapacak olan vatandaşlar ise bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilmektedir.