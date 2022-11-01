Halkbank ve 2 Banka 99.000 TL'ye Kadar Olan Tüm Borçlarınızı Kapatmak İsteyecek! Duyuru Yapıldı!

99000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisine kredi kartı borçlarını kapatmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde 99000 TL borç kapatma kredisi 3 banka tarafından verilecektir. Kamu bankası olan Halkbank tarafından başlatılan borç kapatma kredisi kampanyasına, ayrıca Garanti Bankası ile birlikte Ziraat Bankası da katıldı. Halkbank, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden sizlerde 99000 TL 24 ay vadeli borç kapatma kredisi alarak tüm banka borçlarınızı tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayarak, hemen 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredinizi kullanabilirsiniz. Sadece güncel olan banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar kendilerine uygun bankayı seçtikten sonra başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

HALKBANK

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, yapacakları tüm işlemlerde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için işlemler sadece banka şubeleri üzerinden yapılmaktadır. En yakın Halkbank şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile güle gittikten sonra başvurunuzu gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredinizi hemen alabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlarda eğer borç kapatma kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularında bulunacak olan vatandaşların düşük faiz oranları ile birlikte bu bankalar üzerinden şubeler aracılığıyla yapmış oldukları başvurularda 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi yapılıyor. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi hakkında bilgiler alabilir ve düşük faiz oranlarıyla birlikte ne kadar kredi alacağınızı ve taksit hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.