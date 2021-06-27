Halkbank Vakıfbank Yapıkredi Akbank Garanti Düşük Faizli Yeni Kredi Paketleri! Aylık 580 TL'ye 15 Bin TL Kredi Fırsat

Bankaların kampanyası devam ediyor! İstediğiniz bankanın internet şubesi, mobil bankacılık uygulaması veya SMS kredi başvuru numarası gibi kanallar üzerinden bankaya gitmenize gerek kalmadan kredi başvuru formunuzu tamamlayın. Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, Garanti BBVA düşük faizli kredi imkanı!

Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, Ziraat, Garanti BBVA ve İş Bankası'ndan düşük faizli kredi imkanı! Başvurular başladı. Başvurunuzu bir an evvel yaparak siz de uygun kredi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. İlk yapmanız gereken şey başvuru ekranında gerekli bilgileri doldurmak. Banka ihtiyaç kredisi başvuru sonucu için size geri dönüş yapacaktır. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre kıyasla düşük faiz oranı ve kısa vadeli kredilerdir. Bu gibi krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeye gerek olmadan telefonla veya internet aracılığıyla kredi alınabilmektedir. Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi kampanyası devam ediyor. Bankanın resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirilen bilgilendirmede, tüketici kredisinde faizlerin %1.54 olarak uygulanacağı ifade edilirken, başvuruların şubeler, mobil uygulama ve internet adresinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

İhtiyaç Kredisi Koşulları

Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli koşullardan biridir. Pek çok bankanın aradığı diğer koşullar ise;

- 18 yaşını tamamlamış olmak (Bankalar 20 yaş ve üzerinde kişilere kredi vermektedir.)

- Vergi levhasının veya SSK kaydının bulunması. (Son 3 aya dair)

- Herhangi bir bankadan aldığınız borç sebebiyle takibe düşmemiş olmanız gerekmektedir.

- Gelirin resmi olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

- Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu talep edilebilir.

- İhtiyaç kredileri 36 ay vade fırsatıyla kullanılabilir.

Ziraat Bankası veya herhangi bir bankanın dijital kredi başvurusunda bulunmak için o bankada vadeli veya vadesiz bir mevduat hesabınızın bulunması gerekmektedir. Ziraat Bankası vadeli mevduat hesabı koşulu haricinde dijital kredi başvurusu için birde ekstra koşul olarak "Maaş Müşterisi" olmanız gerekmektedir.

Ziraat Maaş Müşterisi Olma Şartı

Ziraat Bankasının dijital kredisi ile yalnızca ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası İpotekli İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler bu krediye başvuru yapamazlar. Bu sebeple Ziraat Bankası'ndan herhangi bir saatte veya günde dijital kredi kullanmak istiyorsanız Ziraat maaş müşterisi olmanız gerekmektedir.

Bankadan Açıklama Geldi

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapısı bulunmaktadır. 36 aya kadar vade fırsatı mevcuttur. Şahsi ya da maddi teminat alınmaktadır. Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası yapmaktadır. Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunularak, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

Ön Onaylı Kredi Detayları

İnternet ve mobil işlem kanallarını her geçen gün daha fazla kullanmaya başlayan bankalar tarafından hizmete sunulan kredi paketlerinden bir tanesi de ön onaylı kredilerdir. Bu krediler müşterinin beyanı üstünden başvuruların sistem tarafından otomatik bir şekilde değerlendirmeye alındığı ve sonuçlandığı krediler olarak bilinmektedir.

İnternetten veya SMS ihtiyaç kredisi başvuruları gibi mobil kanallardan gerçekleştirilen başvuruların ilk etap değerlendirmesi sonucunda kullandırılan kredilerdir. Başvuru yapan kişiye yönelik kredi başvuru evrakları ile kendisine en yakın olan şubeyi ziyaret ederek, ön onay kredi mesajı ile kredisini kullanabiliyor. Kredi başvuru yaparken verdiği bilgilerin doğruluğunu ilgili belgelerle kanıtlayan vatandaşlar aynı gün içerisinde kredi kullanarak nakit paralarına kavuşabilmektedir.