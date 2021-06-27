Halkbank'tan Müşterilerine Özel Faizsiz Kredi Fırsatı! Başvuran Alabilecek Son Tarihi Kaçırmayın

Halkbank'ın son kampanyası ise 70000 TL kredi kampanyası oldu. Peki krediye başvuru nasıl yapılır Kredi almak için istenen koşullar neler? İnternetten kolay başvuru nasıl yapılır? Detayları haberimizde sizlerle...

Halkbank, kendi internet adresinde yayımladığı duyuruda yeni kredi kampanyasına yönelik ayrıntılara yer verdi. Temmuz ayının sonuna kadar devam edecek bu kredi kampanyasında 70.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunuluyor. Halkbank, kendi müşterisi olan ya da olmayan her vatandaşımıza 70.000 TL'ye varan krediyi tanımlayabilmektedir. Vatandaşlarımız, bireysel ve ticari kısımlardan bu kredileri kullanabilmektedir.

Faizsiz İşlem Fırsatı

70.000 TL kredi alan kişinin bankadan faizsiz olarak işlem yapabilmesi için Halkbank'tan daha önce kredi almış bir esnaf olması gerekmektedir. Halkbank, esnaf vatandaşlara 12 ay vadeye kadar 70.000 TL kredi için faiz almamaktadır.

Diğer müşteriler ise çok düşük bir faiz oranıyla kredi sahibi olabilmektedir. Aynı zamanda Halkbank, müşterilerine ilk taksit ödemelerinde tam 3 ay erteleme fırsatı da sağlanmaktadır.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Halkbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar şubeleri ziyaret ederek kredi başvurusu yapabilirler. İnternet bankacılığını kullanan vatandaşlar da düşük faiz oranlarıyla ve masrafsız kredi fırsatlarıyla 70.000 TL'lik krediye anında sahip olabilecekler.

Halkbank'ın internet adresinden ise 70.000 TL'lik kredi başvurusu gerçekleştirilmiyor. İnternet adresi üzerinden yapılacak olan başvuruda, talep edilen kredi miktarının en fazla 50.000 TL olması gerekmektedir. Kredi başvurusu internet adresi üzerinden olacaksa en fazla 50.000 TL'ye kadar yapılabilmektedir. 50.000 TL'ye kadar kredisi onaylanan kişiler gelir belgesi ve kimlikleri ile Halkbank şubesine giderek bu kredi limitini 70.000 TL'ye yükseltebilmektedir.

Faizsiz Kredi Veren Bankalar

70.000 TL kredi alan vatandaşların bankadan faizsiz olarak işlem yapabilmesi için Halkbank'tan daha önce kredi almış bir esnaf olması gerekmektedir. Halkbank, esnaf vatandaşlara 70.000 TL kredi için faiz istemiyor. Diğer müşteriler ise çok düşük faiz oranlarıyla kredi sahibi olabilecekler. Ayrıca, Halkbank müşterilerine ilk taksit için yapılan ödemede 3 ay erteleme fırsatı sunmaktadır.