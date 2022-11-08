Halkbank Vakıfbank ve PTT Üzerinden Emekli ve Çalışanlara Ödemeler Başladı! Kasım Ayının Sonuna Kadar Sürecek!

Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı ve sigortalı olarak çalışmama, aşağıdan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada uygun faiz oranları ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredilerden yararlanmak istiyorsanız hemen aynı gün içinde kredi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız, uygun faiz oranlarından yararlanarak 5 dakika içerisinde hemen onay alabilir hesaplarınıza yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.

50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100 bin TL'ye kadar ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden, desteklerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir.

HALKBANK VE VAKIFBANK

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden emekli maaş alan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini hemen aynı gün içinde yapabileceğini söylemek isteriz. Halkbank VakıfBank, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek işlem yapmak istiyorsanız, kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu bankaların, sizler için hazırlamış olduğu düşük faiz oranlarından yararlanabileceğiniz kredi kampanyalarına katılabilirsiniz.

PTT

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, PTT şubeleri üzerinden yapacakları başvurular gibi, ayrıca, oturdukları yerden cep telefonları aracılığı ile birlikte SMS atarak da başvuru gerçekleştirebiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşları aynı gün içinde işlem yapılacaktır. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere 5 dakika içerisinde banka tarafından ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgili, kısa mesaj gelecektir.