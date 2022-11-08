Emekliler Beklediğiniz Haber Geldi! Emekli Maaşlarınıza Özel Olarak 10 bin TL Ödeme Olacak!

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, 10000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde 10 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanmak istiyorsanız aşağıdaki bankalar üzerinden desteklerimizden faydalanabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmadığını durumunda başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedir. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlem yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekliler, başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yaparlar ise daha düşük faiz oranlarından yararlanırlar ve daha düşük faiz oranlarından yararlanarak, Masrafsız Kredi internet üzerinden kullanırlar. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen verilmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurularında bulunmak isteyen vatandaşların belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden yedi gün yirmi dört saat, kredi alabileceği haberi verildi. Akbank üzerinden ayrıca cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS atarak da Emekli Kredisi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek anket, kullanmak istiyorsanız, emekli, hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu Akbank Direkt uygulanması ve Akbank'ın SMS servisi üzerinden yapılıyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı ve 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Emekli Kredisinin, ne kadar onay olacağını görebilirsiniz.